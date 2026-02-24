زلینسکی در چهارمین سالگرد حمله روسیه به اوکراین: پوتین به اهداف خود نرسیده-اوکراین از استقلال خود دفاع کرد

اوکراین روز سه ‌شنبه از چهارمین سالگرد آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه یادآوری به عمل آورد و ولادیمیر زلینسکی، رییس ‌جمهور این کشور، از "مقاومت" و "شجاعت عظیم" مردم اوکراین صحبت کرد.

ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن به جنگ، از جمله آخرین دور مذاکرات هفته گذشته در سویس، میانجیگری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین را بر عهده داشته است.

زیلنسکی روز سه ‌شنبه در یک پیام ویدیویی گفت که اوکراین "از استقلال خود دفاع کرده" و ولادیمیر پوتین، رییس ‌جمهور روسیه، "به اهداف خود نرسیده است."

زلینسکی طی سخنانی در مراسم یادبود از سربازان کشته ‌شده اوکراینی در کیف گفت که امیدوار است رییس ‌جمهور امریکا روزی بتواند از آنجا بازدید کند.

زلینسکی گفت: "من با اطمینان می ‌دانم که تنها با آمدن به اوکراین ، دیدن زندگی و مبارزه ما ، احساس مردم ما و عظمت این درد با چشمان خود - در آن زمان می ‌توان فهمید که این جنگ واقعاً چیست."

آقای ترمپ بارها گفته است که مصمم است کشتار در اوکراین را متوقف کند، کشتاری که به گفته او هر هفته جان ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر، عمدتاً سربازان، را می‌ گیرد.

پیش از چهارمین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، اندری پوزدر ، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا و ماتیو ویتیکر ، سفیر ایالات متحده در ناتو، گفتند که خطوط تولید نظامی قوی ایالات متحده برای تأمین نیازهای اوکراین و متحدان ناتو ضروری است.

در یک مقاله مشترک که روز دوشنبه توسط نشریه پولیتیکو منتشر شد، مقام ها نگرانی خود را در مورد ابتکارات اتحادیه اروپا که بر افزایش تولید اروپا با محدودیت در خرید تولیدات خارجی متمرکز است، ابراز کردند.

این مقام ها می‌ گویند خطوط تولید ایالات متحده به سفارشات کافی نیاز دارد تا تولید مهمات و سیستم‌های دفاع هوایی را که سایر کشورها تولید نمیتوانند، توجیه کنند.