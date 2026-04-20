چهار نامزد که برای دور بعدی تصدی سمت منشی عمومی سازمان ملل متحد رقابت می‌کنند، قرار است این هفته با پرسش‌هایی دربارۀ نحوه رهبری این نهاد جهانی روبه‌رو شوند.

میشل بشله از چیلی، رافایل گروسی از ارجنتاین، دیوید چوکه‌هوانکا از بولیویا و ربیکا گرینسپن از کوستاریکا برای احراز این سمت نامزد شده اند.

منشی عمومی آینده، جانشین انتونیو گوتیرش خواهد شد و دورۀ پنج‌ساله را از اول جنوری ۲۰۲۷ آغاز می‌کند.

منشی عمومی سازمان ملل متحد از سوی، مجمع عمومی و بر اساس توصیه شورای امنیت این سازمان منصوب می‌شود.

این روند شامل ارایه دیدگاهای هر یک از نامزدان برای رهبری سازمان ملل متحد و سپس پاسخ‌گویی به پرسش‌های کشورهای عضو است.

در بیانیه‌های کتبی، هر چهار نفر از این نامزدان، سازمان ملل متحد را نهاد ضروری توصیف کردند، اما بر لزوم اصلاحات در این نهاد جهانی نیز تاکید کرده اند.

میشل بشله، رییس ‌جمهور پیشین چیلی، روند را که ملل متحد آن را "گفت‌وگوهای تعاملی" می‌نامد، از روز سه‌ شنبه آغاز می‌کند.

رافایل گروسی، رییس نهاد هسته‌ای سازمان ملل متحد، قرار است بعدازظهر سه ‌شنبه نامزدی خود را ارایه دهد.

ربیکا گرینسپن، رییس بخش تجارت ملل متحد، قرار است روز چهارشنبه حضور یابد.

