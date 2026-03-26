اردوی ایالات متحده روز چهارشنبه از انجام حملۀ هوایی جدید بر یک قایق خبر داد که به گفتۀ مقام‌های امریکایی، از سوی سازمان‌های تروریستی اداره می‌شد.

نظامیان امریکایی گفته اند که در جریان این عملیات "چهار تروریست مواد مخدر" کشته شده است.

فرماندهی جنوبی ایالات متحده (سوتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد: "استخبارات تایید کرد که این کشتی در مسیرهای شناخته شدۀ قاچاق مواد مخدر در کارایب در حال عبور بوده و در عملیات قاچاق مواد مخدر دست داشته است."

سوتکام اعلام کرد که هیچ نظامی ایالات متحده در این رویداد آسیبی ندیده است.

این سومین حملۀ هوایی است که فرماندهی جنوبی ایالات متحده در جریان ماه روان میلادی در آب های کارایب انجام می‌دهد. اردوی ایالات متحده در هشتم ماه مارچ اعلام کرد که در حمله بر یک قایق قاچاق مواد مخدر حد اقل شش تروریست مواد مخدر کشته شد.

اردوی ایالات متحده، پس از فرمان رییس جمهور ترمپ، از سال گذشته به این طرف، ده‌ها حمله، علیه قایق‌ها و تروریستان مواد مخدر را در آب های کارایب انجام داده است.

نیروهای گارد ساحلی ایالات متحده و نیروی دریایی اکوادور نیز اعلام کردند که روز سه‌شنبه، طی یک عملیات هماهنگ در آب‌های بین‌المللی جنوب غربی اکوادور، ۵۹۲ کیلوگرام کوکایین را ضبط کردند.