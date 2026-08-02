آتش‌سوزی گسترده در منطقۀ ژیوند در نزدیکی بوردو که در جریان ده روز حدود ۴۲۰ کیلومتر مربع را سوزانده است، روز یکشنبه دوم اگست، مهار شده اعلام شد، اما هنوز به طور کامل خاموش نشده است.

مقام‌های محلی گفته اند که آتش در محدودۀ خود مهار شده است، در حال که گرمای شدید، خشکی هوا و وزش باد همچنان خطر شعله‌ور شدن دوبارۀ آتش را افزایش می‌دهد. منطقه همچنان در بالاترین سطح هشدار آتش‌سوزی جنگلی فرانسه قرار داشت.

این آتش‌سوزی حدود ۲۲۴ هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرد و هزاران نفر همچنان بیجاشده یا از دسترسی به خانه‌های خود محروم بودند.

حدود سه هزار آتش‌نشان در دو جناح آتش‌سوزی در حال عملیات بودند وتلاش می‎‌کردند ساحات داغ را خاموش، خطوط برای جداساختن مسیر آتش ایجاد و مناطق جنگلی سوخته را مصوون سازند.

انتظار می‌رود آتش‌نشانان بیشتری از اوکراین، لیتوانیا و پلی‌نزی فرانسه روزهای یکشنبه و دوشنبه برای تقویت عملیات اعزام شوند.

در همین حال، صدها کیلومتر دورتر، آتش‌سوزی دیگری در منطقۀ "وار" در جنوب‌شرق فرانسه، پس از وختن حدود ۱۸ کیلومتر مربع در مدت کم بیش از یک روز، صبح یکشنبه دوم اگست متوقف شده بود اما هنوز به گونۀ کامل مهار نشده است.

نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ آتش‌نشان با پشتیبانی طیاره‌های آتش‌نشان تلاش می‌کنند از رسیدن شعله‌ها به قریه‌های اطراف، تاکستان‌ها، باغ‌های زیتون و مناطق جنگلی جلوگیری کنند.

حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز در پی تهدید آتش، مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند. این آتش‌سوزی، چهارمین حریق بزرگ در بخش مرکزی منطقۀ "وار" از ۱۹ جولای به این‌سو است.

در آتش‌سوزی دیگری در نزدیکی برینیول، جورج کلونی، بازیگر هالیوود همراه با خانواده‌اش و حدود ۷۰۰ باشندۀ دیگر منطقه تخلیه شده بودند.

سباستین لوکورنو، صدراعظم فرانسه، گفته است که وضعیت کلی آتش‌سوزی‌ها در فرانسه تحت کنترول است اما شرایط همچنان می‌تواند به سرعت تغییر کند.

سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیۀ، اروپا می‌گوید که این قاره سریع‌ترین منطقۀ در حال گرم شدن در جهان است و دمای آن از دهۀ ۱۹۸۰ تا کنون، تقریبا دو برابر میانگین جهانی افزایش یافته است.

مقام‌های فرانسه‌ای اعلام کرده اند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، بیش از یک هزار و ۱۷۰ کیلومتر مربع از اراضی فرانسه، طعمۀ آتش شده و یک همآهنگ کنندۀ ملی نیز برای نظارت بر بازسازی مناطق آسیب دیده تعیین شده است.