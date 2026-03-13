یک سرباز فرانسه‌ یی و دو کارمند خارجی در حملات درون در عراق کشته شدند

ایمانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که در اثر یک حمله در منطقۀ اربیل عراق، یک سرباز فرانسه‌یی کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند.

این درحالیست عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسراییل، علیه رژیم تروریستی ایران وارد چهاردهمین روز خود شد.

مکرون گفت که سرباز فرانسه‌یی، بخشی از سربازان این کشور بود که در منطقۀ کردستان، از سال ۲۰۱۵ به اینسو در جنگ علیه گروه تروریستی دولت اسلامی مستقر شده اند.

وزارت دفاع فرانسه کشته و زخمی شدن افراد را در اثر حملۀ طیارۀ بی سرنشین تایید کرد. رییس جمهور فرانسه، سرباز کشته شده را آرنو فریون معرفی کرد و حمله را "غیر قابل قبول" خواند.

ایمانویل مکرون، این را نگفت که آیا این حملۀ طیارۀ بدون سرنشین از جانب رژیم ایران صورت گرفته یا توسط کدام گروه نیابتی آن رژیم در عراق، انجام شده است. مکرون گفت که "جنگ در ایران نمی‌تواند همچو حملاتی را توجیه کند."

فرانس چارلز کووشنر، سفیر امریکا در فرانسه گفت که او به خاطر مرگ سرباز فرانسه‌یی "غمگین" است.

کووشنر در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "ما با خانواده او، سربازان دیگر تولی هفتم آلپاین شاسورز که در حمله دیروز زخمی شدند و رزمندگان امریکایی که در منطقه جان باخته‌اند، ابراز همدردی می‌کنیم."

این خبر در حالی منتشر شد که ایران به حملات خود به زیربناهای غیرنظامی در منطقه ادامه داده است. پس از حمله یک طیارۀ بدون سرنشین به یک منطقه صنعتی در ولایت صحار در شمال عمان، حداقل دو کارگر خارجی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. درون دوم نیز به یک ساحۀ باز در همان منطقه برخورد کرد، اما تلفات بیشتری گزارش نشده است.

در یک انکشاف دیگر، وزارت دفاع ترکیه گفت که سیستم دفاع هوایی نا تو مستقر در شرق بحیرۀ مدیترانه، یک میزایل جدید بالستیک را که از جانب ایران به سمت ترکیه شلیک شده بود، رهگیری کرده است. این سومین بار است که ترکیه هدف حملۀ میزایل بالستیک ایران از زمان آغاز حملات امریکا – اسراییل بر رژیم ایران قرار می‌گیرد. انقره گفته است که از تهران در این رابطه وضاحت می‌خواهد.

در امارات متحده عربی، روز جمعه یک حمله طیارۀ بی سرنشین مشکوک، به ساختمانی در دبی برخورد کرد و ابری از دود غلیظ را بر فراز منطقه مرکزی این شهر مالی سایه افکند. وزارت دفاع این کشور گزارش داد که روز جمعه هفت میزایل بالستیک و ۲۷ طیارۀ بی سرنشین را رهگیری و منهدم کرده است.

تاکنون، امارات متحده عربی شش کشته و بیش از ۱۴۰ زخمی در حملات ایران ثبت کرده است. عربستان سعودی، کویت و بحرین، از زمان آغاز درگیری، هر کدام از کشته شدن دو تن در نتیجۀ حملات رژیم ایران، گزارش داده اند.

علیرغم حملات منطقه‌ای ایران، پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، روز جمعه گفت که حجم میزایل‌ها و حملات طیاره‌های بی سرنشین یک‌طرفۀ رژیم به ترتیب ۹۰٪ و ۹۵٪ کاهش یافته است.

هگسیت در یک نشست خبری در پنتاگون گفت: "میزایل‌ها، پرتاب‌کننده‌های میزایل و طیاره‌های بی سرنشین آنان نابود شده یا در آسمان سرنگون شده‌اند."

مقامات امریکایی گفتند که اهداف عملیات خشم حماسی بر برچیدن میزایل‌های بالستیک رژیم ایران، قابلیت تولید طیارۀ بی سرنشین آن و از بین بردن توانایی ایران برای اعمال قدرت علیه امریکایی‌ها و همسایگانش متمرکز است.