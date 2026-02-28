متن کامل سخنرانی رییس جمهور ترمپ در بارۀ آغاز عملیات نظامی بر ایران

متن کامل پیام دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایالات متحده و اعلام آغاز اقدام نظامی گسترده علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران:

"مدتی کوتاه پیش، اردوی ایالات متحده عملیات‌های رزمی گسترده‌ای را در ایران آغاز کرد. هدف ما دفاع از مردم امریکا از طریق از بین بردن تهدیدهای قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران است؛ گروهی خشن و بسیار بی‌رحم و هولناک. فعالیت‌های مخرب آن‌ها مستقیماً ایالات متحده، نیروهای ما، پایگاه‌های ما در خارج از کشور و متحدان‌مان در سراسر جهان را به خطر انداخته است."

به مدت ۴۷ سال، رژیم ایران شعار "مرگ بر امریکا" سر داده و کارزاری بی‌پایان از خونریزی و قتل‌عام را علیه ایالات متحده، نیروهای ما و مردم بی‌گناه در بسیاری از کشورها به راه انداخته است. نخستین اقدام آن‌ها حمایت از تصرف خشونت‌آمیز سفارت امریکا در تهران بود که طی آن ده‌ها امریکایی به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفته شدند.

در سال ۱۹۸۳، نیروی نیابتی ایران بمب‌گذاری در تولی نیروهای بحری در بیروت را انجام داد که ۲۴۱ نیروی نظامی امریکایی کشته شدند. در سال ۲۰۰۰، آن‌ها از حمله به کشتی "یو‌اس‌اس کول" اطلاع داشتند و احتمالاً در آن دخیل بودند. بسیاری جان باختند. نیروهای ایرانی صدها نیروی امریکایی را در عراق کشتند و نام بردند. نیروهای نیابتی این رژیم در سال‌های اخیر نیز حملات بی‌شماری را علیه نیروهای امریکایی مستقر در شرق میانه، و همچنین علیه کشتی‌های نیروی بحری و کشتی‌های تجارتی امریکا و مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی انجام داده‌اند. این یک ترور گسترده بوده و ما دیگر آن را تحمل نخواهیم کرد.

از لبنان تا یمن، و از سوریه تا عراق، این رژیم گروه‌های تروریستی را مسلح، آموزش‌دیده و تامین مالی کرده که زمین را با خون و اجساد آغشته کرده‌اند. این نیروی نیابتی تروریستی حماس بود که حملات هیولایی هفتم اکتوبر را علیه اسراییل انجام داد و بیش از هزار انسان بی‌گناه، از جمله ۴۶ امریکایی را قتل‌عام کرد و ۱۲ شهروند ما را گروگان گرفت. این حمله وحشیانه بود؛ چیزی که جهان هرگز پیش از آن ندیده بود.

ایران بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریزم در جهان است و همین اواخر ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را در خیابان‌ها، در حالی که در حال اعتراض بودند، کشت. همواره سیاست ایالات متحده، به‌ویژه در دولت من، این بوده که این رژیم تروریستی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. دوباره می‌گویم: آن‌ها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند.

به همین دلیل، در عملیات "چکش نیمه‌شب" در ماه جون گذشته، ما برنامه هسته‌ای رژیم را در فردو، نطنز و اصفهان نابود کردیم. پس از آن حمله، به آن‌ها هشدار دادیم که هرگز پیگیری خصمانه سلاح هسته‌ای را از سر نگیرند و بارها تلاش کردیم به توافقی برسیم. تلاش کردیم. گاهی می‌خواستند توافق کنند، بعد نمی‌خواستند. می‌خواستند، نمی‌خواستند. نمی‌دانستند چه می‌کنند. فقط می‌خواستند شرارت را ادامه دهند. اما ایران، همان‌گونه که دهه‌هاست چنین کرده، از پذیرش سر باز زد. هر فرصت برای کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای را رد کردند و ما دیگر نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم.

در عوض، تلاش کردند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند و به توسعه میزایل‌های دوربرد ادامه دهند که اکنون می‌تواند دوستان و متحدان بسیار خوب ما را در اروپا تهدید کند، نیروهای ما در خارج از کشور را هدف بگیرد و به‌زودی به خاک امریکا نیز برسد. تصور کنید اگر این رژیم واقعاً به سلاح هسته‌ای مجهز می‌شد، تا چه اندازه جسور می‌گردید.

به همین دلایل، اردوی ایالات متحده یک عملیات گسترده و مستمر را برای جلوگیری از تهدید این دیکتاتوری افراطی و شرور علیه امریکا و منافع اساسی امنیت ملی ما آغاز کرده است. ما میزایل‌های آن‌ها را نابود خواهیم کرد و صنعت میزایلی شان را به طور کامل از بین خواهیم برد. دوباره به‌طور کامل نابود خواهد شد. نیروی بحری آنان را منهدم خواهیم کرد. اطمینان حاصل خواهیم کرد که نیروهای نیابتی تروریستی رژیم دیگر نتوانند منطقه را بی‌ثبات کنند یا به نیروهای ما حمله کنند، و دیگر نتوانند از بم‌های کنار جاده‌ای و بم‌های دست‌ساز برای کشتن و مجروح کردن هزاران نفر، از جمله بسیاری از امریکایی‌ها، استفاده کنند. و ما تضمین خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. پیام بسیار ساده است: آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.

این رژیم به‌زودی خواهد آموخت که هیچ‌کس نباید قدرت و توان نیروهای مسلح ایالات متحده را به چالش بکشد. من در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌ام اردوی مان را ساختم و بازسازی کردم، و هیچ اردوی در جهان حتی نزدیک به قدرت، توان و پیشرفتگی آن نیست.

دولت من هر اقدام ممکن را برای کاهش خطر علیه نیروهای امریکایی در منطقه انجام می‌دهد. با این حال، و این را سبک نمی‌گویم، رژیم ایران در پی کشتن امریکایی‌هاست. ممکن است جان قهرمانان شجاع امریکایی از دست برود و تلفات داشته باشیم؛ در جنگ چنین چیزهایی رخ می‌دهد. اما ما این کار را فقط برای امروز انجام نمی‌دهیم، بلکه برای آینده انجام می‌دهیم. این ماموریتی شریف است.

ما برای هر سربازی دعا می‌کنیم که جان خود را فداکارانه به خطر می‌اندازد تا اطمینان حاصل شود امریکایی‌ها و فرزندان‌مان هرگز با یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای تهدید نشوند. از خداوند می‌خواهیم همه قهرمانان ما را در میدان خطر حفظ کند، و اطمینان داریم با یاری او مردان و زنان نیروهای مسلح پیروز خواهند شد. ما بزرگ‌ترین نیروهای جهان را داریم، و آن‌ها پیروز خواهند شد.

و خطاب به اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه نیروهای پولیس می‌گویم: امشب باید سلاح‌های خود را به زمین بگذارید و از مصوونیت کامل برخوردار شوید، یا در غیر این صورت با مرگ قطعی روبه‌رو شوید. سلاح‌هایتان را به زمین بگذارید؛ با شما منصفانه رفتار خواهد شد و از مصوونیت کامل برخوردار می‌شوید، یا با مرگ حتمی مواجه خواهید شد.

و در پایان، به مردم بزرگ و سرافراز ایران می‌گویم: امشب ساعت آزادی شما فرا رسیده است. در پناهگاه بمانید. از خانه‌های خود خارج نشوید. بیرون بسیار خطرناک است. بم‌ها همه‌جا فرود خواهند آمد، همه‌جا. وقتی کار ما تمام شود، دولت‌تان را در دست بگیرید؛ این دولت متعلق به شما خواهد بود تا آن را در اختیار بگیرید. این احتمالاً تنها فرصت شما برای نسل‌هاست. سال‌ها از امریکا کمک خواستید، اما هرگز آن را دریافت نکردید. هیچ رییس‌جمهوری حاضر نبود کاری را انجام دهد که من امشب انجام می‌دهم. اکنون رییس‌جمهوری دارید که آنچه می‌خواستید به شما می‌دهد؛ حال ببینیم چگونه پاسخ می‌دهید.

امریکا با قدرتی قاطع و نیرویی ویرانگر از شما پشتیبانی می‌کند. اکنون زمان آن است که سرنوشت خود را در دست بگیرید و آینده‌ای شکوفا و پرافتخار را که در دسترس شماست آزاد کنید. این لحظه اقدام است؛ اجازه ندهید از دست برود.

خداوند مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح آمریکا را حفظ کند. خداوند ایالات متحده امریکا را حفظ کند."