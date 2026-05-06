گروه هفت قصد دارد وابستگی به مواد معدنی حیاتی چین را کاهش دهد

کشورهای گروه هفت در حال بررسی ایجاد یک سکرتریت دایمی اند که احتمالاً مقر آن در اداره بین‌المللی انرژی در پاریس خواهد بود ، تا سیاست‌های مربوط به منرال ها را در میان ریاست‌های دوره‌ای این گروه، هماهنگ کنند.

این نظریه در نشست وزیران تجارت گروه هفت که در روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه در پاریس برگزار شد، مطرح شده است.این پیشنهاد نشان‌دهندۀ تلاش گسترده ‌تر اقتصادهای توسعه ‌یافته برای کاهش وابستگی به چین است؛ کشوری که در تولید و پروسس مواد حیاتی برای بخشهای دفاع، انرژی پاک، تولید صنعتی و تکنالوژی نقش مسلط دارد.

فرانسه که در حال حاضر ریاست دوره ای این گروه را به عهده دارد، چهار اولویت را برای مذاکرات تجارتی گروه ۷ تعیین کرده است. انتظار می‌رود وزیران تجارت این کشورها به موضوع مازاد ظرفیت صنعتی که موجب اخلال در تجارت آزاد می‌شود و از دیرزمانی به سبسایدی های دولتی در برخی اقتصادها مرتبط بوده ، بپردازند. دومین محور تمرکز، امنیت اقتصادی است؛ به‌ویژه ایجاد تنوع در منابع تأمین منرال های حیاتی مورد استفاده در چپهای کمپیوتری، بتری موترهای برقی و آهن رباهای بزرگ.

این دستورکار همچنین شامل اصلاح سازمان تجارت جهانی پس از شکست آخرین دور مذاکرات آن در ماه مارچ، و نیز سخت کردن مقررات مربوط به ارسال محموله های تجارت الکترونیک فرامرزی است که با دور زدن حق العبور گمرکی، بازارهای غربی را اشباع کرده‌اند.

واشنگتن سال گذشته معافیت‌های تعرفه‌ای را بر بسته‌های کوچک زیر ۸۰۰ دالر حذف کرد ، در حالی که اتحادیه اروپا قصد دارد از تابستان امسال بر بسته‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو، تعرفه های گمرکی ثابت، اعمال کند.

جیمیسن گریر، نماینده وزارت تجارت ایالات متحده، در این نشست دو روزه به همراه همتایان خود از بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و جاپان شرکت کرد. او روز سه‌ شنبه در دیداری غیررسمی با جامعه تجارتی فرانسه گفت که واشنگتن سیاست تجارتی را مکمل اولویت‌های تعیین‌شده توسط ریاست فرانسه بر گروه ۷ می‌داند و افزود که امریکا آماده است هم به‌ صورت یک‌جانبه و هم در کنار شرکا،اقدام کند.

در بخش تجارت موتر، واشنگتن اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده تا مفاد توافق را که سال گذشته در شهر ترنبری سکاتلند روی آن موافقت صورت گرفت، به‌طور کامل اجرا کند؛ توافقی که تعرفه‌های امریکا بر موترهای اتحادیه اروپا را در سطح ۱۵ درصد محدود کرده است. رییس‌جمهور ترمپ گفته است که در صورت رفع نشدن نگرانی‌ها درباره پایبندی، این تعرفه‌ها ممکن است تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

کمیشنر تجارت اتحادیه اروپا، اعلام کرد که دو طرف در نشست روز سه‌ شنبه با آقای گریر توافق کردند که توافق ترنبری باید رعایت شود.

نشست سران گروه هفت قرار است از ۱۵ تا ۱۷ جون در فرانسه برگزار شود.



