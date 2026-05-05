الکساندر دوبرینت، وزیر داخلهٔ آلمان، گفته است که اخراج افغان‌های مجرم از آن کشور به افغانستان به گونهٔ هفته وار جریان دارد و این روند به طور پایدار ادامه خواهد داشت.

وزیر داخلهٔ آلمان، به تلویزیون ای‌آر‌دی آن کشور گفته است که برلین در مورد این موضوع با حکومت طالبان در افغانستان در تماس بوده و گفته است که انتقادها از اخراج این افراد، برایش قابل درک نیست.

الکساندر دوبرینت گفت: "هر کسی که مرا سرزنش می‌کند که من مجرمان، مجرمان جدی، متجاوزان جنسی، قاتلان را به افغانستان اخراج می‌کنم، باید برعکس بگوید: هرگاه این افراد اجازه یابند در اینجا بمانند، آیا آلمان کشوری امن خواهد بود؟ نه، و به همین خاطر آنان اخراج می‌شوند."

تماس حکومت آلمان با طالبان، انتقادات برخی از سیاسیون آن کشور را نیز برانگیخته و گفته اند که این تماس، به معنای گشودن درب برای طالبان می‌باشد.

براساس معلومات، در حال حاضر حدود ۴۴۹هزار افغان که شهروندی آلمان را ندارد، در آن کشور زندگی می‌کنند. شمار مهاجران افغان در آلمان، پس از سال ۲۰۱۵ و به ویژهٔ در پی روند تخلیه در سال ۲۰۲۱، افزایش یافته است.

حکومت آلمان در جولای ۲۰۲۵، ۸۱ مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرده بود. براساس معلومات وزات داخله آلمان، آن افراد سوابق جرمی داشتند و مجبور بودند تا آلمان را ترک کنند.

وزیر داخله آلمان تاکید کرده است که با وجود کاهش درخواست‌های پناهندگی، آلمان به کنترول‌ مرزی خود ادامه خواهد داد.

الکساندر دوبرینت در حالی بر اخراج افغان‌های مجرم از آلمان تاکید کرده که پیش از این کمیسیون اروپا نیز تایید کرده بود که "تماس‌های اکتشافی در سطح فنی" را با مقامات حکومت طالبان، در همآهنگی با خدمات اقدام خارجی این اتحادیه، برقرار کرده است.

هدف از این تماس‌های کمیسیون اتحادیه اروپا، موضوع بازگشت پناهندگان افغان به کشورشان بوده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، این گزارشها را "به شدت نگران کننده" خوانده بود.

بنیت گفته بود که هرگونه توافق برای اخراج افغان‌های ساکن در اروپا به افغانستان، تهدیدی برای اصول اساسی حقوق است.

کشورهای اروپایی مدت‌هاست تلاش می‌کنند که روند بازگرداندن مهاجرانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، تسریع کنند، اما به‌دلیل وضعیت سیاسی افغانستان، این کار با موانع جدی روبه ‌رو است.