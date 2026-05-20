انقره: آلمان سیستم دافع هوای پاتریوت را در ترکیه مستقر خواهد کرد

وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه ۲۰می با نشر بیانیه‌ای گفته است که آلمان در نظر دارد که سیستم دافع هوای پاتریوت را در ترکیه مستقر کند که این اقدام بخشی از تدابیر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) است تا در بحبوحۀ جنگ ایران، قدرت دافع هوا را در جنوب شرق ترکیه تقویت کند.

انقره در ماه مارچ نیز اعلام کرده بود که سیستم دافع هوای پاتریوت امریکایی در جنوب شرق ترکیه و در یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز ایران برای مقابله با تهدیدهای میزایلی تهران مستقر شده است. سیستم دفاع هوایی ناتو تا کنون چهار میزایل بالستیک ایران را که در جریان جنگ به سمت ترکیه پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم کرده است.

در بیانیۀ وزارت دفاع ترکیه آمده است: " افزون بر سیستم دفاع هوایی پاتریوت اسپانیا که در کشور ما مستقر است، یکی از دو سیستم اضافی پاتریوت که ناتو به دلیل جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه ایران در ترکیه مستقر کرده است، با یک سیستم آلمانی جایگزین خواهد شد."

وزارت دفاع ترکیه گفته است که این جاگزینی در ماه جون تکمیل شده و سیستم دافع هوای پاتریوت آلمان برای حدود شش ماه فعال باقی مانده و ارزیابی‌های بیشتر امنیتی در هماهنگی با متحدان ناتو انجام خواهد شد.

ترکیه که در بین اعضای ناتو دومین اردوی بزرگ را دارد، در سال‌های اخیر به منظور کاهش اتکای بیرونی از رهگذر صنعت دفاعی، گام‌های چشمگیری برداشته است. با وصف این تلاش‌ها، این کشور هنوز هم با کمبود سیستم‌های جامع دافع هوا روبرو بوده و در این زمینه به حمایت ناتو نیازمند است.