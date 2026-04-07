نوسان بازارهای مالی جهان همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل رییس جمهور ترمپ

با نزدیک شدن ضرب الاجل دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا برای دستیابی به توافق آتش بس با ایران، بازارهای مالی بینالمللی روز سه شنبه ۷ اپریل در حال سقوط اند و قیمت جهانی نفت در حال افزایش است.
قیمت معاملات آتی نفت خام شاخص امریکا، وست تکزاس اینترمدیت، در پی ادامۀ حملات امریکا به اهداف نظامی ایران بیش از ۲ درصد افزایش یافته و از ۱۱۵ دالر در هر بیرل فراتر رفته است. قیمت نفت خام شاخص بینالمللی نیز یک درصد رشد کرده و به بیش از ۱۱۱ دالر در هر بیرل رسیده است.
شاخص داوجونز ۰.۳ درصد یا ۱۵۴ واحد کاهش یافت، معاملات آتی S&P حدود ۰.۴ درصد افت کرده و معاملات آتی نزدک ۱۰۰ نیز ۰.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
این جنگ اکنون وارد هفته ششم خود شده است و سرمایهگذاران با وجود برخی تحولات مهم در جنگ، عمدتاً رویکردی نسبتاً باثبات را حفظ کردهاند. رییسجمهور ترمپ به تهران مهلت داده است تا ساعت ۸ شب روز سه شنبه به وقت شرق امریکا تنگۀ هرمز را باز کند، در غیر این صورت با حملات ویرانگر به نیروگاهها و زیربناهایش مواجه خواهد شد.
رییس جمهور روز سه شنبه در پیامی در شبکه تروت سوشیل گفت: "یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و هرگز بازنخواهد گشت. من نمیخواهم این اتفاق بیفتد، اما احتمالاً خواهد افتاد. با این حال، اکنون که ما به تغییر کامل و مطلق رژیم دست یافتهایم، جایی که ذهنهای متفاوت، باهوشتر و کمتر افراطی حاکم اند، شاید اتفاقی انقلابی و شگفتانگیز رخ دهد."
تنگۀ هرمز یک شاهرگ حیاتی برای ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی است و حدود ۸۴ درصد نفت خام و ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع که از این تنگه عبور میکنند، به بازارهای آسیایی ارسال میشوند.
