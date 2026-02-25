حکومت پاکستان به مهاجران افغان ساکن در کمپ موسوم به "گوهاتی" در ساحهٔ صوابی ایالت خیبرپشتونخواه دستور داده است تا این کمپ‌ را تخلیه کرده و به افغانستان برگردند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که علینا شکیل ناگرا، معاون کمیشنر صوابی، به همراه پولیس روز سه شنبه (۲۴ فبروری) از این کمپ بازدید کرده و دستور انسداد آن را ابلاغ کرده است.

براساس این دستور، تمامی دکان‌ها و فعالیت‌های تجارتی در این کمپ مسدود شده و به ساکنان ابلاغ شده است که وضعیت قانونی این کمپ پایان یافته و دیگر اجازه اقامت در آن را ندارند.

تخمین زده می‌شود که حدود ۲۰ هزار افغان اکنون در کمپ گوهاتی که به کمپ برکی نیز معروف است، زندگی می‌کنند. اکثر باشندگان افغان این کمپ از سال ۱۹۸۰، زمانی که اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان حمله کرد، در آنجا زندگی می‌کنند.

محمد گل، رییس اتحادیۀ تاجران افغان در صوابی از مسوولان محلی خواسته‌ است به آنان اجازه داده شود تا پایان عید فطر در کمپ بمانند.

این درحالیست که پاکستان به روند اخراج اجباری پناهجویان افغان تسریع بخشیده و باوجود انتقادات مکرر سازمان ملل متحد به این روند ادامه داده است.

با توجه به روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش ۲.۶ میلیون نفر از این دو کشور، به افغانستان بازگشته‌اند.

نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، هشدار داده اند که اکثر مهاجران عودت کنندهٔ افغان با مشکلات فراوان در افغانستان روبرو بود و نیز عودت گستردهٔ آنان بحران از قبل وخیم بشری را در افغانستان تشدید کرده است.