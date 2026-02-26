سازمان حقوق بشری "حال‌وش" گزارش داده است که نیروهای نظامی ایران روز سه شنبه ۲۴ فبروری بر یک موتر حامل مهاجرین افغان در مسیر منطقۀ دهک ولسوالی سراوان آن کشور شلیک کرده که منجر به کشته شدن، دست ‌کم دو مهاجر افغان و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر دیگر شده است.

این گروه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "نیروهای نظامی ایران بدون هشدار و توقف قانونی، موتر مهاجرین را تعقیب کرده و به سمت آن مستقیما گلوله باری کرده است."

تا زمان نشر این گزارش در بارۀ هویت افراد کشته و مجروح شده چیزی گفته نشده است.

این سازمان حقوق بشری ایران که وضعیت حقوق بشری اقلیت‌ها را به ویژه در ولایات سیستان و بلوچستان ایران مستند می‌سازد نگاشته است که "موتر در پی اصابت گلوله‌ به مهاجرین واژگون شده و دچار آتش ‌سوزی شده است."

منابع و شاهدان به حال‌وش وضعیت صحی کم‌ از کم شش مهاجر سوار در موتر را وخیم خوانده اند.

گروه "حال‌وش" همچنان ویدیویی را در حساب کاربری شبکۀ ایکس خود منتشر کرده که در آن یک موتر در کنار جاده دیده می‌ شود که در حال سوختن است و می‌گوید که این موتر، حامل مهاجرین افغان بود.

تاکنون هیچ منبع مستقل دیگری گزارش‌های کشته و زخمی شدن پناهندگان افغان را تایید نکرده است.

سازمان حقوق بشری "حال‌وش" پیش از این نیز گزارش‌هایی از کشته و زخمی شدن تعدادی از پناهجویان افغان در حوادث مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران را منتشر کرده بود.

در سال ۲۰۲۱، پس به قدرت رسیدن مجدد طالبان، میلیون‌ها افغان از افغانستان بیرون شدند و اکثریت آنان درکشورهای همسایه به شمول ایران، پناه گزین شدند.