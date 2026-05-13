امریکا ضمانت نقدی ویزه برای اشتراک کنندگان جام جهانی فوتبال را معاف کرد

ایالات متحده روز چهارشنبه ۱۳ می اعلام کرد که ضمانت نقدی ویزه برای اعضای تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را که سایر شرایط ورود به امریکا را دارند، لغو کرده است.

مورا نامدار، معین وزارت خارجۀ امریکا در امور قونسلی گفت که ایالات متحده برای برگزاری بزرگترین و بهترین جام جهانی فوتبال هیجان‌زده است و به عنوان بخشی از این تلاش، ضمانت ویزه برا ی بازیکنان، مربیان و کارکنان حمایوی تیم‌ها را لغو می‌کند.

برنامهٔ وثیقهٔ نقدی یک طرح آزمایشی ایالات متحده برای ویزای سیاحتی و تجاری می‌باشد که در اگست ۲۰۲۵ آغاز و تا ماه اگست ۲۰۲۶ ادامه دارد. براساس این طرح بازدیدکنندگان کشورهای خاص که بیشتر شهروندان آن پس از اتمام معیاد ویزه، در امریکا می‌مانند، باید ضمانت‌قابل استرداد به مبلغ پنج تا ۱۵ هزار دالر بپردازند.

معین وزارت خارجهٔ ایالات متحده همچنان گفته است که این استثنا هواداران واجد شرایط از کشورهای شرکت کننده را که تکت جام جهانی را خریده و الی ۱۵ اپریل ۲۰۲۶ در فدراسیون بین المللی فوتبال یا (فیفا) ثبت نام کرده اند، دربر می‌گیرد.

وزرات خارجه افزوده است در حالیکه متعهد به تقویت اولویت‌های امنیت ملی امریکا می‌باشد، سفرهای قانونی را برای جام جهانی نیز تسهیل خواهد کرد.

بیست و سومین جام جهانی فوتبال به تاریخ ۱۵ جون امسال آغاز می شود که ایالات متحده، کانادا و مکسیکو به گونۀ مشترک میزبان این رقابت‌ها اند.