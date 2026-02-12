ایالات متحده از ناتو خواستار اتحاد مبتنی بر "مشارکت به جای وابستگی" شد

با آغاز نشست سالانۀ وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو ، ایالات متحدۀ امریکا، خواستار اتحاد ناتو بر اساس "مشارکت به جای وابستگی" شد. نشست وزیران دفاع ناتو روز پنجشنبه ۱۲ فبروری در بروکسل آغاز شد.

البریج کولبی، معاون وزیر جنگ ایالات متحده در امور سیاست‌گذاری، از ناتو خواست تا رویکرد دهه‌های گذشته خود را تغییر داده و به "مسوولیت اصلی" خود برای دفاع متعارف از اروپا بازگردد.

کولبی در کنار مارک روته، سرمنشی ناتو در بروکسل، گفت: "اکنون زمان آن رسیده است که با هم به میدان برویم؛ برای عمل‌گرایی، ما پایه‌های واقعاً محکمی برای همکاری در مشارکت، برای ناتوی مبتنی بر مشارکت به جای وابستگی داریم... بازگشت به آنچه ناتو در ابتدا برای آن در نظر گرفته شده بود."

کولبی ناتو را "اتحاد جدی با تمرکز بر دفاع و بازدارندگی" توصیف کرد.

کولبی در سخنرانی از قبل آماده شده‌ای که از سوی پنتاگون نشر شد، گفت که ایالات متحده "تهدیدات مهم‌تر" علیه منافع امریکایی‌ها، به ویژه دفاع از سرزمین و منافع ایالات متحده در نیم‌کرۀ غربی و همچنان تقویت بازدارندگی از طریق انکار در غرب اقیانوس آرام را در اولویت قرار داده است.

البریج کولبی افزود که ایالات متحده ناتو را رها نمی‌کند. او گفت: "برعکس، این بازگشت، به هدف اساسی و اعتباربخشی به آن است."

مارک روته، منشی عمومی ناتو، گفت که ایالات متحده در برابر ناتو متعهد است و تاکید کرد که واشنگتن می‌خواهد اروپا و کانادا در بخش هزینه‌های دفاعی و تولیدات صنعتی، اقدام بیشتر کند.

آقای روته گفت: "از زمان انتخاب مجدد رییس جمهور ترمپ، تمام اعضای رهبری امریکا، تحت رهبری رییس جمهور ترمپ، از ناتو و متحدان اروپایی و کانادایی درخواست کرده‌اند که اقدامات بیشتری انجام دهند. خبر خوب این است که میلیاردها دالر در حال ورود است."

مارک روته گفت که آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۲۹، ۱۵۲ میلیارد دالر در امور دفاعی مصرف کند که دو برابر بودجۀ آن کشور در سال ۲۰۲۱ است.