حملات ایران بر کشورهای منطقه؛ یک پالایشگاه نفت کویت صدمه دید  

کویت روز جمعه ۲۰ مارچ اعلام کرد که نظامیان آن کشور به چندین موج از حملات طیاره های بی‌سرنشین و راکتی ایران پاسخ داده‌اند؛ از جمله به حملاتی که باعث آتش‌سوزی در پالایشگاه نفتی "مینا الاحمدی" شد.

شرکت دولتی نفت کویت گفت که بخش‌هایی از این تاسیسات به‌عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شده است و هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

پس از آغاز حملات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران، حمله بر پالایشگاه نفت کویت، تازه ‌ترین اقدام رژیم ایران علیه اهدافی در شرق میانه است.

وزارت داخلۀ بحرین اعلام کرده است که پارچه‌های یک راکت ایرانی بر یک گدام سقوط کرده و باعث آتش‌سوزی شده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی گزارش داد که ۲۵ طیارۀ بی‌سرنشین تهاجمی ایران را در بخش شرقی آن کشور و یکی دیگر را در ساحۀ الجوف در نزدیکی مرز با اردن، رهگیری کرده است.

وزارت دفاع امارات متحده عرب اعلام کرد که نیروهای این کشور روز جمعه با ۲۶ درون ایرانی و چهار میزایل بالستیک درگیر شدند. امارات می‌گوید که از زمان آغاز درگیری‌ها، بیش از ۱۷۰۰ طیارۀ بی‌سرنشین ایران و بیش از ۳۵۰ راکت را رهگیری کرده است.

در همین حال، رستم عمروف، منشی شورای امنیت اوکراین، گفت که تکنالوژی اوکراینی در چندین کشور شرق میانه برای دفاع از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات هوایی ایران به‌کار گرفته شده است.

عمروف این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس، پس از سفر به اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب اعلام کرد.

جنرال دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که امریکا همچنان با شرکای خود در منطقۀ خلیج "برای کمک به بهبود هرگونه توانایی دفاعی مورد نیاز آنان" همکاری می‌کند.