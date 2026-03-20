قصر سفید روز پنجشنبه ۱۹ مارچ اعلام کرد که جاپان در پروژه‌های ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای با ریکتورهای کوچک در ایالت‌های الاباما و تنیسی، همچنان در تاسیسات تولید گاز طبیعی در پنسلوانیا و تکزاس سرمایه‌گذاری می‌کند.

این اعلام همزمان با سفر صدراعظم جاپان، سنای تاکایچی، به قصر سفید که شامل دیدارها و یک ضیافت شام نیز بود، صورت گرفت.

قصر سفید گفت که دو طرف همچنان توافق‌نامه‌ای را برای همکاری در افزایش تولید مواد معدنی حیاتی که در اعماق بحرها یافت می‌شود ، نیز امضا کردند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت که ایالات متحده از تلاش‌های جاپان برای تقویت توان دفاعی‌اش، از جمله خرید "مقدار زیاد تجهیزات دفاعی ما"، استقبال می‌کند.

قصر سفید افزود که جاپان تعهد کرده است بودجۀ دفاعی خود را افزایش دهد و دو طرف "به‌گونه سریع" تولید راکت‌های رهگیر را در جاپان افزایش خواهند داد.

دو کشور همچنان بر تعهد خود برای "خلع سلاح کامل هسته‌ ای کوریای شمالی" و تقویت روابط میان ایالات متحده، جاپان و کوریای جنوبی تاکید کردند.