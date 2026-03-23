تعویق حملات امریکا بر تاسیسات انرژی ایران؛ کاهش نرخ نفت و بهبود بازارهای مالی جهان 

قیمت های بین المللی نفت به روز دوشنبه ۲۳ مارچ پس از اعلام توقف پنج روزه حملات تازه ازسوی ایالات متحده امریکا علیه تاسیسات انرژی ایران، کاهش و بازارهای مالی بین المللی افزایش را تجربه کردند.

قیمت‌های بین‌المللی نفت خام شاخص برنت، پس از اعلام رییس‌جمهور ایالات متحده حدود هفت درصد کاهش یافت و به حدود ۱۰۴ دالر در هر بیرل رسید.

قراردادهای آتی سهام ایالات متحده افزایش چشمگیری داشتند، به ‌طوری‌که شاخص‌های اصلی حدود دو درصد رشد کردند. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت مالیه امریکا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت، در حالی که قیمت‌ها افزایش پیدا کردند.

رییس‌جمهور ترمپ روز شنبه ضرب الاجل تعیین کرده بود تا تهران تا شام روزدوشنبه تنگه هرمز را دوباره بازگشایی کند و گفته بود در صورت عدم تمکین، تاسیسات انرژی ایران را "نابود" خواهد کرد. او اوایل روز دوشنبه، پس از آنچه "گفت‌وگوهای بسیار خوب" و "سازنده" میان امریکا و ایران خواند، از توقف این برنامه خبر داد.

قیمت طلا بخشی از زیان‌های خود را جبران کرد، هرچند روز دوشنبه همچنان حدود سه درصد پایین‌تر معامله می‌شد. قیمت این فلز گران‌بها هفته گذشته به‌شدت کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ها از این‌که تورم بالاتر ناشی از درگیری‌ها نرخ‌های بهره را در سطح بالا نگه دارد، افزایش یافته بود.

سهام اروپا پس از اقدام ترمپ تغییر چشمگیری داشت، به طوری که شاخص ستاکس ۶۰۰ پس از افت حدود ۱.۵ درصدی در ابتدای روز، یک درصد افزایش یافت. همچنین بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتل حدود چهار درصد رشد کردند.

کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس در پی حملات ایران به کشتی‌ها دچار اختلال شده است؛ این وضعیت از زمان آغاز عملیات نظامی امریکا و اسراییل علیه حکومت ایران در ۲۸ فبروری ادامه دارد.



