هگسیت: محاصرهٔ تنگهٔ هرمز در حال جهانی شدن است

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدهٔ امریکا، می‌گوید که محاصره تنگهٔ هرمز در حال گسترش و جهانی شدن است.

هگسیت که روز جمعه (۲۴اپریل) در یک کنفرانس خبری در وزارت جنگ ایالات متحده صحبت می‌کرد، گفت که با گذشت هر ساعت، این محاصره محکمتر می‌شود و هیچ کس از حلقه این محاصره بیرون یا داخل شده نمی‌تواند.

به گفتۀ هگسیت، هیچ کشتی نمی‌تواند که بدون اجازه ایالات متحده از تنگه هرمز به دیگر نقاط جهان حرکت کند.

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که ایران فرصت دارد تا یک "توافق خوب" با واشنگتن کند.

هگسیت با تکرار موضع رییس جمهور ترمپ، گفت که ایالات متحده هیچ عجله‌ای برای انجام یک معامله بد با ایران ندارد.

وزیر جنگ ایالات متحده در مورد عملیات خشم حماسی گفت که این عملیات فقط در جریان چند هفته، نتایج نظامی در پی داشت.

هگسیت ظرفیت نظامی ایالات متحده را بی بدیل توصیف کرد و گفت که نظامیان ایالات متحده حامی منافع کشورشان در هر زمان و هر مکان مورد نظر می‌باشند.

پیت هگسیت تاکید کرد که رییس جمهور ترمپ به قوای بحری این کشور اجازه داده تا هر آن کشتی ایران را نابود کند که در تنگه هرمز ماین گذاری میکند یا تردد در این تنگه را مختل می‌کند.

در این کنفرانس، دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، نیز حضور داشت و جزییات تازه را در مورد عملیات خشم حماسی را ارایه کرد.

جنرال کین گفت که از صبح روز جمعه، ۳۴ کشتی به دستور قوای ایالات متحده، مسیر خود را تغییر داده اند. به گفته دن کین، یک کشتی پس از نادید گرفتن هشدارهای نظامیان امریکایی، غیرفعال ساخته شد.

دن کین تایید کرد که در جریان روزهای اخیر، ایران بر پنج کشتی تجارتی در تنگه هرمز حمله کرده است. به گفته لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، در این میان، کشتی‌های نیز وجود داشت که رژیم ایران قبلاً‌ به آنها اجازه داده بود تا عبور کنند.

یک روز قبل، رییس جمهور دونالد ترمپ که در مورد توافق آتش بس در لبنان، با خبرنگاران در قصرسفید صحبت می‌کرد، در پاسخ به یک پرسش گفت که در جنگ با ایران، از سلاح هسته‌ای کار نخواهد گرفت. زیرا به گفتهٔ‌ دونالد ترمپ، توانایی ایران بدون استفاده از سلاح هسته‌ای، کاهش یافته است و نزدیک به ۸۰درصد اهداف مورد نظر را در ایران از بین برده است.

دونالد ترمپ گفت، اگر ایران توافق نکند، اهداف بافی مانده را نیز از بین خواهد برد.

رییس جمهور ایالات متحده همچنان در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی برای دستیابی به یک توافق با ایران، انتظار خواهد کرد؟ گفت که برای انجام یک معامله بد با ایران، تحت هیچ نوع فشاری قرار ندارد.

به گفته ترمپ، او خواستار یک توافق پایدار برای ایالات متحده و جهان می‌باشد.