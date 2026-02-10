تغییرات جدید در سیستم انتقال تسلیحات به نظامیان امریکایی و شریکان امریکا

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز سه شنبه دهم فبروری تغییر ساختار دو ادارۀ حکومت امریکا را اعلام کرد که در تلاش برای تنظیم فروش اسلحه و انتقال تسلیحات به متحدان ایالات متحده، همسو با وزارت جنگ امریکا کار کند.

هگسیت گفت که این دو نهاد- ادارۀ همکاری امنیت دفاعی و ادارۀ امنیت تکنالوژی دفاعی - اکنون زیر نظر دفتر مایکل پی. دافی، معاون وزیر جنگ در امور تدارکات و نگهداری قرار خواهند گرفت.

وزیر جنگ ایالات متحده در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "این تلاش‌ها، روش تجارت ما با متحدان و شریکان ما را در سراسر جهان، متحول می‌کند: سلاح‌های بیشتر و بهتر، سریع‌تر به دست رزمندگان و متحدان‌مان می‌رسد."

درست چند روز پیش از این، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، فرمان اجرایی را زیر نام "استراتیژی انتقال تسلیحات امریکا نخست" امضا کرد که در آن "پیشبرد یک شرکت صنعتی امنیت ملی از نظر تکنالوژی، برتر، آماده و مقاوم" مد نظر گرفته شده است.

در این فرمان اجرایی آمده است: "این [استراتیژی] پایگاه صنعت دفاعی ایالات متحده را تقویت خواهد کرد تا تضمین شود که [این صنعت] قابلیت حمایت از نظامیان و متحدان و شریکان مان را داشته باشد، به ویژه در زمانیکه ما به گونه فزاینده بار مسوولیت را تقسیم می‌کنیم."

هگسیت روز سه شنبه گفت: "به تاسی از استراتیژی پیشگامانۀ انتقال تسلیحات امریکا نخست رییس جمهور ترمپ، این فرمان اجرایی ماموریت ما است: از نفوذ فروش‌های بی‌پیشینۀ دفاعی امریکا برای احیای پایگاه صنعتی خود و حمایت از شریکان مان استفاده کنیم."

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که رییس جمهور ترمپ "معامله‌ها را تضمین کرده است و اکنون اطمینان حاصل می‌کنیم که این سیستم در واقع عمل کرده بتواند". او گفت که متحدان خواستار دریافت تسلیحات امریکایی اند، اما تصدیق کرد که "ما نمی‌توانیم به سرعت کافی آن را تحویل دهیم."

وزیر جنگ ایالات متحده گفت: "زمانیکه ما وعدۀ فراهم‌آوری قابلیت‌های نظامی امریکا را می‌دهیم، باید به آن عمل کنیم."

دفی گفت که این تغییر ساختار اداری "یک شرکت فروشات منسجم و واحد دفاعی را در داخل وزارت [جنگ] ایجاد کرده است، شرکتی که با سرعت جنگ حرکت می‌کند اما هدف آن بازدارندگی از تجاوز است."

معاون وزارت جنگ امریکا گفت: "همراه با این فرمان اجرایی جدید، ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که می‌توانیم از تقاضای مجموعی جهانی به تسلیحات امریکایی، برای رشد قدرت صنعتی کشورمان استفاده کنیم، در حالی که برتری رزمندگان امریکایی را از رهگذر تکنالوژی حفظ کنیم."

دفی گفت که دفتر وی "فعالانه فروش‌هایی را هدف قرار خواهد داد که سرمایه‌گذاری خارجی را آزاد کند تا به خطوط اساسی تولید کمک کند، شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جدید تولیدی ترغیب کند، انجنیران بیشتری را جذب و هزاران شغل پردرآمد در امریکا ایجاد کند."

فرمان اجرایی رییس جمهور دونالد ترمپ تاکید می‌کند که بسیار مهم است که ایالات متحده از مزیت نسبی خود در انتقال اسلحه به عنوان "ابزاری برای سیاست خارجی و ابزاری برای گسترش تولید و انتقال داخلی" به طور کامل استفاده کند.