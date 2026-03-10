هگسیت: ایران شاهد شدیدترین روز حملات خواهد بود

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده امریکا، می‌گوید که تهاجم مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم تروریستی ایران روبرو به شدت گرفتن است و ایالات متحده روز سه شنبه برای "شدیدترین روز حملات" در داخل ایران، آمادگی می‌گیرد.

هگسیت که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت که عملیات‌های ایالات متحده که برای روز سه ‌شنبه برنامه‌ریزی شده است، شامل بیشترین طیاره‌های جنگی و حملات هوایی – با استفاده از دقیق‌ترین اطلاعات – خواهد بود.

وزیر جنگ ایالات متحده افزود که این تهاجم همچنین به تضعیف شدید قابلیت‌های نظامی رژیم ایران منجر شده است. او گفت که در ۲۴ ساعت گذشته، ایران "کمترین تعداد میزایل‌های را که تاکنون قادر به شلیک آن بوده" به سوی اسراییل و دیگر کشورهای منطقه پرتاب کرده است.

به گفته پیت هگسیت، ملاهای باقی مانده رژیم "به مانند بزدلان که استند، دستپاچه شده اند".

هگسیت افزود که نیروهای رژیم ایران "عمدتا از مدارس و شفاخانه‌های ایران میزایل شلیک می‌کنند و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند، زیرا می‌دانند که نیروی نظامی‌شان به طور سیستماتیک تضعیف و نابود می‌شود".

پیت هگسیت گفت که اطلاعات ایالات متحده نشان داده است که رژیم ایران " دستگاه های شلیک میزایل‌ را به محله‌های مسکونی، نزدیک مدارس و شفاخانه‌ها منتقل می‌کند تا کوشش کنند که توانایی ما را برای حمله از بین ببرند".

در این نشست خبری، جنرال دن کین، لوی درستیز عمومی ایالات متحده، گفت که اردوی این کشور به هدف قرار دادن اردو و تاسیسات صنعتی رژیم ایران آغاز کرده است.

لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفته که حملات نظامیان امریکایی بر "مراکز ثقل" تاسیسات صنعتی و نظامی رژیم ایران تمرکز دارد تا توانمندی آنان را در پرتاب میزایل‌ها و حملات طیاره‌های بی سرنشین سلب کند.