انتخابات ایالتی درهند

شمارش آرا در انتخابات ایالتی هند به روز دوشنبه ۴ می آغاز شد. این انتخابات که در چهار ایالت این کشور صورت گرفت، پیش بینی میشود که حزب صدراعظم نرندارا مودی درآن پیروز شود.

مقامات اداره انتخابات هند، شمارش آرا در ایالتهای تامیل نادو، کرالا،‌ بنگال غربی و آسام تکمیل کردند.

این انتخابات در ایالت بنگال غربی حایز اهمیت خاص است به خاطریکه حزب بهارتیا جنتا به رهبری نرندرا مودی هرگزبر این ایالت حکومت نکرده است ، ماماتا بانرجی یکی از منتقدان سرخت او برای سه دوره متوالی رهبری این ایالت را به عهده داشته است.

تحلیلگران می‌گویند شکست احتمالی بانرجی، که نظرسنجی‌های پس از رأی‌گیری آن را پیش‌بینی کرده‌اند، احتمالاً اپوزیسیون را پیش از انتخابات سراسری سال ۲۰۲۹ تضعیف خواهد کرد.



در ایالت تامیل نادو که یکی از حوزه های مهم صنعتی آنکشور در بخش الکترونیک و موترسازی است حزب " تامیلگاوتری کژاگام" به اساس نتایج اولیه شمارش آرا، از ایتلاف حزب حاکم منطقه ای یا دی ام کی پیشی گرفته است.

در ایالت کرالا، نظرسنجی‌های پس از رأی ‌گیری نشان می‌دهد که حزب کمونیست هند (مارکسیست) و متحدانش احتمالاً در یک رقابت تنگاتنگ نتیجه را، به ائتلاف مخالف به رهبری حزب کانگرس واگذار خواهند کرد.

انتظار نمی ‌رود که نتایج این انتخابات ایالتی بر سیاست ها یا پالیسی های سیاسی در سطح فدرال تأثیر بگذارد، اما به‌عنوان شاخص مهمی از نگرش رأی‌دهندگان نسبت به ایتلاف حاکم به رهبری مودی، به دقت زیر نظر گرفته می‌شود.

