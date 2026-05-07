صدها نفر در پیوند به خشونت‌های پس از انتخابات که این هفته در ایالت بنگال غربی در شرق هند رخ داد بازداشت شدند، خشونت‌هایی که در آن کم از کم سه نفر کشته شدند.

در میان کشته‌شدگان، چاندرانات رات، دستیار سووندو آدهیکاری، رهبر حزب بهارتیا جنتا، نیز بود که گفته می‌شود اواخر روز چهارشنبه (ششم می) هدف گلوله قرار گرفت.

مسوول پولیس بنگال غربی به خبرنگاران گفت که بیش از ۲۰۰ دوسیه در سراسر ایالت در ارتباط با این خشونت‌ها ثبت شده و ۴۳۳ نفر بازداشت شده‌اند.

حزب بهارتیا جنتا به رهبری نرندرا مودی، صدر اعظم هند، در این انتخابات، کنترول ایالت بنگال غربی را که یکی از مراکز اصلی مخالفان دولت او بود، به‌دست گرفته است.

بهارتیا جنتا تاکنون بر این ایالت حکومت نکرده بود و سال‌ها تلاش داشت حکومت ایالتی به رهبری حزب "کانگرس ترینامول" به رهبری ممتا بنرجی، وزیر اعلای این ایالت، را از قدرت کنار براند.

بنرجی یکی از برجسته‌ترین منتقدان مودی است و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون قدرت را در بنگال غربی در دست داشته است.

بنرجی از کناره‌ گیری خودداری کرده و گفته است که شکست نخورده است و کمیسیون انتخابات را متهم کرده که برای پیروزی در انتخابات با حزب بهارتیا جنتا، سازش کرده است.

در همین حال، احزاب سیاسی مخالف حکومت نرندرا مودی، روند انتخابات را در بنگال غربی به شدت نقد کرده اند، به‌ویژه پس از آن‌که کمیسیون انتخابات میلیون‌ها رای‌دهنده را از فهرست‌های انتخاباتی حذف کرد.

بنگال غربی سابقه خشونت‌های پس از انتخابات را دارد و در جریان درگیری‌های مشابه میان احزاب سیاسی، پس از اعلام نتایج انتخابات قبلی در سال ۲۰۲۱ نیز حدود دوازده نفر کشته شدند.

این انتخابات در ایالت تامیل نادو، جایی که آمادگی‌ها برای مراسم سوگند ویجی، بازیگر پیشین سینما و سیاستمدار تازه کار پس از پیروزی در انتخابات اخیر به حیث وزیر اعلای این ایالت جریان دارد، نیز حایز اهمیت است. تامیل نادو سابقۀ انتخاب ستارگان سینما را به عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در تاریخچۀ خود دارد.

حزب ویجی در انتخابات ایالتی ۱۰۸ کرسی به دست آورد، اما از حد نصاب اکثریت بازماند.

هند با بیش از ۱.۴ میلیارد جمعیت، دارای ۲۸ ایالت و هشت قلمرو فدرال است. انتخابات در این کشور به‌گونه مرحله‌ای برگزار می‌شود و هر سال چندین ایالت و قلمرو فدرال شاهد برگزاری انتخابات اند.



