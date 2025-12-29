بازار تهران و مناطق مرکزی پایتخت ایران، برای دومین روز پیهم، به خاطر نوسانات پولی، شاهد اعتصاب و اعتراضات گستردۀ مردم بود.

گزارش‌ها حاکی از فلج شدن شریان‌های اقتصادی شهر، سردادن شعار‌های ضد حکومت و استفاده از گاز اشک‌آور علیه معترضان بود.

بحران بی‌پیشینه در بازار ارز و طلا که نرخ تبادلۀ یک دالر را به ۱۴۴ هزار تومان رسانده است، موجی از خشم و اعتراض را در میان کسبه کاران و شهروندان تهران برانگیخت.

روز دوشنبه، (۲۹ دسمبر) اعتصابات گسترده ‌ای که از روز یکشنبه آغاز شده بود، با شدت بیشتری ادامه یافت و بخش‌های وسیعی از بازار بزرگ تهران و جاده ‌های استراتیژیک اطراف آن را تعطیل کرد.

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می ‌دهد که بازار "بین‌الحرمین"، بازار "آهنگران"، "صرافان"، "چهارسوق" و بازار "جعفری" به‌ طور کامل به اعتصاب پیوسته و مغازه‌داران دوکان‌های خود را بسته‌ اند.

این موج تعطیلی به خیابان‌های کلیدی دیگر تهران سرایت کرده است.

در جریان راهپیمایی کسبه کاران معترض به سمت میدان فردوسی و جاده ‌های اطراف، شعارهایی سر داده شد که مستقیماً رهبران حکومت و وضعیت موجود را هدف قرار می‌ داد.

ویدیوهای ارسالی حاکی از برخورد ماموران امنیتی با معترضانی است که خواستار پیوستن سایر مردم به صفوف اعتراض بودند.

در مقابل این وضعیت بحرانی، مدیر مسوول روابط‌ عمومی بانک مرکزی ایران از تشکیل "جلسه فوری تیم اقتصادی دولت" به دستور مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، خبر داده است.

این نشست به هدف بررسی سیاست‌های پولی و معیشتی برگزار می ‌شود.

این در حالی است که تورم لجام ‌گسیخته و قیمت‌های سرسام‌آور در بازار طلا و ارز، اعتماد عمومی را به توانایی حکومت برای حل مشکلات اقتصادی، به کمترین حد ممکن رسانده است.