حکومت ایران ۸۵ افغان را در سال ۲۰۲۵ اعدام کرده است – گزارش

سازمان حقوق بشری هنه‌گاو گزارش داده است که حکومت ایران از ابتدای سال روان میلادی تا ۲۸ دسمبر، ۸۵ زندانی افغان را که به اتهامات مختلف محکوم بودند، اعدام کرده است.

این سازمان حقوق بشری ایرانی، اذعان داشته است که در تازه ترین اقدام، حکومت ایران یک زندانی افغان به نام بسم‌الله تاجیک را که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام شده بود، صبح روز یکشنبه (۲۸ دسمبر) در زندان مرکزی بندرعباس اعدام کرد.

به گفتۀ هنه‌گاو، خبر اعدام این زندانی تا زمان تنظیم این گزارش، در رسانه‌های حکومتی به ویژه رسانه‌های مرتبط با قوه قضاییه اعلان نشده است.

تداوم اعدام‌ها در ایران با واکنش‌های مختلف نهاد‌های حقوق بشری و حکومت ایالات متحده مواجه بوده و از تهران خواسته شده تا به این روند پایان دهد.

با این وصف، وزارت خارجۀ ایالات متحده روز سه شنبه (۲۳ دسمبر)، در صفحۀ فارسی شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که حکومت ایران در ۴۸ ساعت بر ۱۷ زندانی حکم اعدام را اجرا کرده است.

این وزارت، با انتقاد از این اقدام تهران، گفت که این اعدام‌ها بخشی از استفادۀ سیستماتیک حکومت ایران از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب جامعه است.

در پست وزارت خارجۀ امریکا تاکید شده است که جامعۀ جهانی نمی‌تواند نسبت به این روند بی‌تفاوت بماند.

این وزارت تصریح کرده است که جان هر انسانی که گرفته می‌شود یک جنایت است و هر سکوتی، زمینه‌ساز خشونت بیشتر خواهد بود و در نهایت، عدالت و پاسخگویی باید برقرار شود.

وزارت خارجۀ ایالات متحده اذعان داشته است که تنها در سال جاری میلادی، بیش از ۱۸۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند؛ آماری که به گفتۀ این وزارت، بیانگر ابعاد نگران‌کنندۀ وضعیت حقوق بشر در ایران است.

از سوی دیگر، وزارت خارجه امریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آمار اعدام زنان در ایران به بالاترین میزان خود در ۲۵سال گذشته رسیده است.

بر اساس گزارش‌های مربوط به سال۲۰۲۵، تنها امسال حد اقل ۶۱ زن در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌ دهنده افزایشی حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

وزارت خارجه ايالات متحده امریکا این روند را حالت نگران‌ کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران توصیف کرده است.

