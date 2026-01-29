ایران با بحران چندوجهی روبرو است، ارزش پول آن کشور به پایین‌ترین حد تاریخی خود سقوط کرده، اعدام‌ها افزایش یافته و احتمال مداخلۀ نظامی ایالات متحده بر رژیم ایران سایه افگنده است.

ریال، واحد پولی ایران وارد حالت "سقوط آزاد" شده و از روز پنجشنبه به اینسو ارزش آن به گونۀ بی‌پیشینه افت داشته است.

بر اساس گزارش سایت نوسان که ارزش ارز را نظارت می‌کند، نرخ تبادلۀ یک دالر امریکا به ۱۶۰هزار تومان رسیده و نرخ تبادلۀ یورو و پوند انگلیسی به ترتیب به حدود ۱۹۱هزار و ۲۲۰هزار و ۱۹۰ تومان افزایش یافته است.

همچنان طلای ۱۸ قیراط از مرز ۲۰.۲ میلیون تومان در هر گرام گذشته و به همین ترتیب سکه طلای امامی به رقم سرسام آور ۲۰۴ میلیون تومان رسید.

افزون بر این وضعیت، بر اساس گزارش‌ها، بانک‌های ایران محدودیت‌هایی را برای برداشت غیررسمی پول از سه میلیون تا پنج میلیون تومان برای هر نفر اعمال کرده اند. تحلیلگران، افزایش ۲۳ درصدی تقاضای پول نقد را در سال جاری، به از بین رفتن کامل اعتماد عمومی به نظام بانکی در حالی نسبت می‌دهند که شهروندان برای حفظ دارایی‌های شان تقلا می‌کنند.

اعدام‌ها در خلال فشارها:

رسانه‌های دولتی ایران روز پنجشنبه، اعدام حمید رضا ثابت اسماعیل پور را به اتهام "جاسوسی برای اسراییل" تایید کردند. ثابت که در اپریل ۲۰۲۵ دستگیر شد، به انتقال اسناد طبقه بندی شده به موساد متهم شده بود. ناظران مستقل، فقدان کامل روند عادلانۀ قضایی یا دسترسی ثابت به وکیل مدافع را گزارش دادند.

این اتفاق پس از اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی مهندسی در ارومیه در ماه دسمبر رخ داد. به اساس گزارش ها، کشاورز به دلیل عکاسی از یک مقر تاریخی اردو - ساختمانی که به عنوان یک بنای تاریخی محلی شناخته می‌شود - بازداشت شد، اما متعاقباً به اتهام جاسوسی اعدام شد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، در مورد سرکوب مخالفان رژیم ایران، اخیراً هشدارهای صریحی به تهران داده است. در خلال سرکوب معترضان مخالف حکومت در ایران، رییس جمهور ترمپ هشدار داد که اگر رژیم ایران به اعدام معترضان ادامه دهد، ایالات متحده اقدامات شدیدی انجام خواهد داد.