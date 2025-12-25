نتنیاهو: برتری هوایی اسراییل پایه امنیت ما است؛ هشدار برای ایران

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در مراسمی که با حضور پیلوتان نیروی هوایی اسراییل برگزار شده بود، با اشاره به دستاوردهای نظامی کشورش در رویدادهای پس از حملۀ تروریستی هفتم اکتوبر، از همکاری دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدۀ امریکا، در حملات به تاسیسات هستهای ایران قدردانی کرد.
به نوشته ویبسایت خبری "آی۲۴ نیوز"، نتنیاهو با اشاره به عملیات "طلوع شیران" که در آن هواپیماهای اسراییلی تا تهران نفوذ کرده و دو تهدید عمدۀ ایران- یعنی برنامه هستهای و هزاران میزایل بالستیک - را منهدم کردند، تاکید کرد که نیروی هوایی اسراییل اکنون با آزادی کامل عمل، در سراسر شرق میانه فعالیت میکند و در هر حالت آماده است.
بنیامین نتنیاهو، ایران را رهبر "محور شرارت" خواند که همراه با نیروهای سنی افراطی و در صدر آنها اخوانالمسلمین به دنبال نابودی اسراییل است. او هشدار داد حماس در غزه خلع سلاح را رد کرده است، حزبالله در لبنان همچنان تهدید محسوب میشود، حوثیها در یمن فعالاند و ایران نیز خطر اصلی باقی مانده است. او تاکید کرد که با این حال، اسراییل به دنبال درگیری نیست، اما هوشیار است.
دولت اسراییل ۱۱۰ میلیارد دالر طی دهه آینده برای تولید داخلی تسلیحات، از جمله نیروی هوایی، اختصاص داد تا وابستگی به تامینکنندگان خارجی کاهش یابد. نتنیاهو این اقدام را برای حفظ برتری در میدان جنگ، ضروری دانسته و گفت که متخصصان اسراییلی در حال گسترش سلاحهای پیشرفته استند.
نتنیاهو ضمن تقدیر از دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، برای همکاری نظامی علیه ایران، از جمله در حمله به تاسیسات هستهای و دفاع از حریم هوایی اسراییل، جنگ را "جنگ تولد دوباره" نامید که اسراییل را به قدرت منطقهای و جهانی تبدیل کرده است. او افزود این قدرت کشورها را به اسراییل نزدیکتر میکند و صلح منطقهای را گسترش میدهد.
حمله نظامی امریکا بر تاسیسات هستهای ایران در قالب یک عملیات غافلگیرانه هوایی و میزاییلی انجام شد. در این حمله سایتهای فردو، نطنز، و اصفهان با بمبافگنها و میزایل های کروز مورد حمله قرار گرفتند و حکومت امریکا هدف خود را "تخریب ظرفیت غنیسازی و توقف تهدید هستهای ایران" اعلام کرد.
ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی، نیز پس از این حمله اعلام کرد که "تقریباً تمام تجهیزات حساس" در سایت هستهای فردو نابود شده است.
