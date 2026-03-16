روند بازگشت مهاجران افغان به افغانستان ادامه دارد

حکومت طالبان می‌گوید که با ادامۀ حملات هوایی ایالات متحده و اسراییل بر ایران و تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، روند بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری باختر، تحت کنترل طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که به تاریخ ۱۵ ماه مارچ، ۹۵ خانواده از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

این خبرگزاری افزوده است که ۲۵ خانواده از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز، ۳۴ خانواده از راه اسلام‌قلعه ولایت هرات و ۳۶ خانواده از مسیر سپین‌بولدک ولایت قندهار وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال، برنامه اسکان بشري سازمان ملل متحد UN-Habitat امروز (دوشنبه) در صفحه ایکس خود نوشته است که شماری از مهاجرانی که به افغانستان بازمی‌گردند با مشکلات جدی در بخش مسکن، زمین و ملکیت روبه‌رو هستند.

سکونتگاه‌های غیررسمی در افغانستان به‌گونه فزاینده به مراکز مهم تجمع جمعیت‌های بی‌جاشده تبدیل می‌شوند، در حالی که این کشور با چالش‌های پیچیده بی‌جاشدگان و ادغام مجدد مواجه است.

به گفتۀ این سازمان، در نتیجۀ دهه‌ها جنگ در افغانستان در حدود ۶ میلیون افغان در داخل کشور بی‌جاشده اند. در عین حال، موج تازه‌ای از بازگشت‌های فرامرزی از سال ۲۰۲۳ تاکنون سبب شده است که بین ۶۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر به افغانستان بازگردند.

بسیاری از این بازگشت کنندگان و خانواده‌هایی که برای مدت طولانی بی‌جا شده‌اند، اکنون در مناطق غیررسمی شهری زندگی می‌کنند، به‌ویژه در شهرهای هرات و جلال اباد.

این بیجاشدگان با خطرات جدی در زمینه مساکن، زمین و ملکیت روبه‌رو بوده که از ان جمله افزایش تهدید اخراج و دسترسی محدود به ساحات زیست، زیربناها و خدمات اساسی نیز شامل آن می باشد.

فشارها و تغییرات اقلیمی نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده است. سیلاب‌ها، خشک‌سالی و بیماری‌ها بیشترین آسیب را به جوامع آسیب‌پذیر وارد می‌کنند و زنان به دلیل افزایش مسوولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از اطفال و خانواده بیشتر آسیب می‌بینند.

برای رسیدگی به این آزمون ها برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ یک ابتکار مشترک را برای ارتقای ظرفیت در این ساحه راه‌اندازی کرد.

این پروژه بر شش سکونتگاه غیررسمی در شهرهای جلال‌آباد و هرات تمرکز دارد. این دو نهاد تاکید کرده است که بهبود امنیت مسکن و زمین برای کمک به خانواده‌های بی‌جاشده، جهت آغاز دوبارۀ زندگی، حیاتی است.