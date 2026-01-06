مظاهرات ضد حکومت در ایران، روز سه شنبه ششم جنوری، وارد دهمین روز خود شد. این درحالیست که وزارت خارجۀ ایالات متحده هنوز هم به انتقادات خود از حکومت ایران، مبنی بر سرکوب خشونتآمیز مظاهره کنندگان ادامه داده است.
بدتر شدن وضعیت از قبل نابسامان اقتصادی ایران، باشندگان شهرهای مختلف این کشور را به خیابانها کشانیده است.
گزارشهای رسانههای اجتماعی و ویدیوهای رسیده و بررسی شده توسط بخش فارسی صدای امریکا نشان میدهد که مظاهرات و اعتصاب کسبهکاران، روز سه شنبه در تهران و سایر شهرهای ایران راه اندازی شد.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در صفحۀ فارسی شبکۀ اجتماعی ایکس خود، با اشاره به نهمین روز اعتراضات گفت که ایرانیها "با شجاعت و عزم راسخ برای احقاق حقوق خود... علیرغم خشونت وحشیانه و سرکوب بیرحمانه" از سوی حاکمان اسلامگرای خود، همچنان ایستادهاند.
مظاهرات که به تاریخ ۲۸ دسمبر آغاز شد، گستردهترین مظاهرات در سه سال پسین در ایران میباشد.
گزارشها و ویدیوها نشان میدهند که اعتصابات و گردهماییهای اعتراضی در مراکز شهرها روز دوشنبه در سراسر ایران به ویژه مارکیتها، برگزار شد.
در تهران، کسبهکاران بخشهایی از بازار بزرگ با بستن مغازههای خود به اعتصاب پیوستند، در حالی که مظاهره کنندگان تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی سر میدادند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه حین صحبت با خبرنگاران در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری، به روحانیون شیعۀ ایران هشدار داده گفت: "اگر آنان کشتن مردم را قسمیکه در گذشته انجام دادند، آغاز کنند، فکر میکنم به شدت از جانب ایالات متحده ضربۀ سختی خواهند خورد."
صفحۀ فارسی شبکۀ اجتماعی ایکس وزارت خارجه، همچنان نیروهای امنیتی ایران را به خاطر "حملۀ وحشیانۀ" روز یکشنبۀ آنان به یک شفاخانه در شهر ایلام در غرب ایران، محکوم کرد.
گزارشها و ویدیوها حاکی از آن اند که اعتراض کنندگان به داخل یک شفاخانه رفتند تا پناه بگیرند اما نیروهای امنیتی آنان را تعقیب کرده، و یک فضای از رعب و وحشت را در میان بیماران و کارمندان صحی شفاخانه ایجاد کردند.
در اعلامیۀ صفحۀ فارسی شبکۀ اجتماعی ایکس وزارت خارجه امریکا که روز دوشنبه یکجا با ویدیوی این حادثه در شبکههای اجتماعی نشر شد آمده است: "حمله بر سرویسهای صحی، لت و کوب کارمندان صحی و حمله بر مجروحین با گاز اشکآور و مهمات گرم، یک جنایت آشکار علیه بشریت است."
در این پیام شبکۀ اجتماعی وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است: "شفاخانهها میدان جنگ نیستند. این اقدامات توسط رژیم جمهوری اسلامی، نقض آشکار قوانین بین المللی است و نشان میدهد که یک رژیم با بی اعتنایی کامل به جان انسانها، رفتار میکند."
