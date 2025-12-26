همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، رسانه‌ های حکومتی در ایران از توقیف یک کشتی نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها روز جمعه به نقل از مقام ‌های قضایی جمهوری اسلامی گزارش دادند که این نفتکش حامل حدود ۴ میلیون لیتر مواد سوخت "قاچاق" بوده و توسط نیروهای بحری سپاه پاسداران توقیف شده است.

بر اساس این گزارش‌ها در جریان این عملیات ۱۶ عمله خارجی کشتی نفتکش نیز بازداشت شده‌اند.

جزئیاتی درباره ملیت ۱۶ عمله یا پرچم کشتی منتشر نشده است.

صدای امریکا برای دریافت واکنش حکومت ایالات متحده به این خبر، با وزارت امور خارجه و وزارت جنگ ایالات متحده تماس گرفته است.

ایران قبل از این نیز چندین کشتی حامل مواد سوخت را به اتهام‌های مشابه در تنگه هرمز توقیف کرده است.

در یکی از تازه ‌ترین موارد رژیم ایران در ماه عقرب سال ۱۴۰۴ یک نفتکش را که با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز در حرکت بود، توقیف کرد.

در همان زمان سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ کتبی به بخش فارسی صدای امریکا در مورد اخبار توقیف یک نفتکش خارجی توسط ایران گفت: "[حکومت] ایران سابقه طولانی در توقیف و حمله به کشتی‌های غیرنظامی دارد، بنابراین این موضوع تعجب آور نیست."

این سخنگو در ادامه درباره برنامه امریکا در مقابله با این‌گونه اقدامات ایران گفته بود: "ایالات متحده متعهد به تضمین امنیت راه ‌های بحری بین‌المللی و حفاظت از تجارت جهانی است که برای مصونیت، امنیت و رفاه امریکا حیاتی است."