ایالات متحده: 'بسا هوشیاری' ایران خواهد بود که با امریکا تعامل کند

قصر سفید می‌گوید که در حالی که واشنگتن حملات نظامی جدیدی را بر ایران بررسی می‌کند، اقدام به انجام معامله و موافقت به توقف رفتارهای بدخواهانه از سوی ایران، اقدام "بسیار عاقلانۀ" تهران خواهد بود.

با وجود اینکه واشنگتن و تهران در جریان یک ماه، دو دور مذاکرات غیرمستقیم را جهت یافتن راه‌حل دپلوماتیک برگزار کرده اند، اردوی ایالات متحده به انتقال تجهیزات خود به منطقه ادامه داده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: "دلایل و استدلال‌ زیادی وجود دارد که می‌توان برای حمله به ایران ارایه داد."

او به عنوان مثال، از تصمیم رییس جمهور دونالد ترمپ، برای انجام یک عملیات نظامی موفقیت‌آمیز که سایت‌های تسلیحات هسته‌ای رژیم را در جون گذشته نابود کرد، یاد کرد.

لیویت گفت: "رییس جمهور همیشه در مورد ایران یا هر کشوری در سراسر جهان بسیار واضح بوده است که دپلوماسی همیشه نخستین گزینۀ اوست و برای ایران بسیار عاقلانه خواهد بود که با رییس جمهور ترمپ معامله کند."

او خاطرنشان کرد: "او [دونالد ترمپ] همیشه به آنچه که به نفع ایالات متحدۀ امریکا، اردوی ما و مردم امریکا است فکر می‌کند و چنین است که در مورد هرگونه اقدام نظامی هم تصمیم می‌گیرد."

ایالات متحده گفته است که به عنوان بخشی از توافق با ایران، خواهان توقف فعالیت‌های تسلیحاتی هسته‌ای رژیم، ختم کشتار معترضانی که در ۲۸ دسمبر قیام علیه حکومت مذهبی آغاز کردند، و توقف روند توسعه میزایل‌های بالستیک و دست برداشتن از حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی منطقه‌ای است.

رییس جمهور ترمپ روز چهارشنبه، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که اگر دپلوماسی شکست بخورد، ممکن است نیروی هوایی ایالات متحده را از یک جزیرۀ بریتانیایی در اقیانوس هند و از یک پایگاه هوایی بریتانیایی در جنوب انگلستان به صحنه بفرستد.

رییس جمهور ترمپ نوشت: "اگر ایران تصمیم به عدم توافق بگیرد، ممکن لازمی باشد که ایالات متحده از دییگو گارسیا و میدان هوایی واقع در فیرفورد استفاده کند تا حملۀ احتمالی یک رژیم بسیار ناپایدار و خطرناک - حمله‌ای که به طور بالقوه بر بریتانیا و سایر کشورهای دوست انجام شود - را ریشه کن کند."