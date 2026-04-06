ایران یک روز دیگر به رکورد جهانی خود در قطع انترنت افزود

در حالی که قطع دوام‌دار انترنت در ایران به سی‌وهشتمین روز رسیده است، ایران یک روز دیگر به رکورد جهانی خود در این زمینه افزود.

نت‌بلاکس، نهاد مستقل نظارت بر دسترسی به انترنت، روز یکشنبه شانزدهم حمل اعلام کرده بود که ایران رکورد "طولانی‌ترین قطع سراسری انترنت ثبت‌شده در تاریخ" را به نام خود ثبت کرده است.

ایران اکنون در هفدهم حمل، این رکورد را بیشتر افزایش داده و مدت قطع سراسری انترنت به بیش از ۸۸۸ ساعت رسیده است.

نت‌بلاکس، در گزارش امروز دوشنبه هفدهم حمل خود گفته است که این محدودیت باعث شده میلیون‌ها شهروند ایران از منابع خبری مستقل و اطلاعات بین‌المللی، از جمله اخبار جنگ و رویدادهای جهانی، محروم بمانند.

دور تازه قطع سراسری انترنت در ایران از نهم حوت ۱۴۰۴ آغاز شده و به‌گونه دوام‌دار به مدت ۳۸ روز ادامه یافته است.

نت‌بلاکس در ۲۸ حوت اعلام کرده بود که ایران رکورد قبلی خود در قطع انترنت را شکسته است. رکورد پیشین مربوط به اعتراض‌های ماه جدی ۱۴۰۴ بود که در آن، دسترسی مردم به اینترنت آزاد برای ۲۱ روز به‌طور دوام‌دار مسدود شده بود.

با در نظر گرفتن ۳۸ روز قطع انترنت در دورۀکنونی، کاربران عادی در ایران، در حالی که تنها ۹۶ روز از سال ۲۰۲۶ سپری شده، ۶۰ روز از این سال میلادی را بدون انترنت گذرانده‌اند؛ رقمی که همچنان در حال افزایش است.

قطع سراسری انترنت از یک‌سو زندگی روزمرۀ مردم را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و از سوی دیگر سبب خاموش شدن صدای آنان شده است.

در حال حاضر و همزمان با افزایش حملات نظامی ایالات متحده و اسراییل بر ایران، مردم در ایران نمی‌توانند صدای خود را به گوش جهان برسانند.

با این حال، محدودیت در دسترسی به اطلاعات آزاد و انتقال پیام‌ها تنها شامل شهروندان عادی می‌شود و گروه‌های حامی و هم‌سو با ایران با استفاده از امکانات ویژه مانند "خط سفید" به دفاع از سیاست‌های حکومت ادامه می‌دهند.

پیش از این، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی حکومت مسعود پزشکیان، در ۱۹ حوت ۱۴۰۴ به اعمال این سیاست‌ها اعتراف کرده و گفته بود: "در مورد انترنت تلاش شده است که با در نظر گرفتن ملاحظات، برای افرادی که می‌توانند صدا را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شود."

کارشناسان اقتصادی باور دارند که تداوم قطع انترنت آسیب جدی به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرده و در شرایطی که ایران با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو است، این اقدام مشکلات اقتصادی شهروندان ایران را دوچندان کرده است.