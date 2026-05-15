ایالات متحده مذاکرات بین اسراییل و لبنان را سودمند خواند

یکی از مقامات وزارت خارجه ایالات متحده مذاکرات میان مقامهای اسراییلی و لبنانی را در واشنگتن "سودمند و مثبت" توصیف کرده گفته است که این مذاکرات امروز جمعه نیز ادامه خواهد داشت.
این مقام وزارت خارجه افزوده است که مقامهای لبنانی و اسراییلی روز گذشته ساعت ۹ صبح به به وقت واشنگتن گفتوگوها را آغاز کردند و به مدت هشت ساعت با یکدیگر مذاکره کردند.
پیش از آغاز مذاکرات، یک مقام لبنانی ابراز امیدواری کرده بود که در گفتوگوهای رو در رو، اسراییل ــ متحد نزدیک ایالات متحده ، آتشبس اعلام کند؛ در حالی که درگیریها میان اسراییل و گروه حزبالله، گروه حامی ایران، همچنان ادامه دارد.
سخنگوی حکومت اسراییل گفته است که هدف این مذاکرات، خلع سلاح حزبالله و دستیابی به توافق صلح است.
سه روز پس از حملات مشترک نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه ایران، در دوم ماه مارچ، گروه حزبالله به حمایت از ایران حملاتی را بر اسراییل انجام داد که اسراییل نیز دست به حمله متقابل زد و این درگیری تاکنون ادامه دارد.
این سومین دور گفتوگو میان نمایندگان دو طرف از زمان آغاز این درگیریها است.
اسراییل ماه گذشته عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داد. با وجود انتقادهای حزبالله، بیروت همچنان در مذاکرات با اسراییل شرکت میکند.
جنگ اسراییل در لبنان از ۱۶ اپریل، پس از اعلام آتشبس توسط دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، ادامه داشته است. مهلت آتشبس اعلامشده میان اسراییل و لبنان روز یکشنبه به پایان می رسد.
وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیریها در دوم مارچ تاکنون ۲۸۹۶ نفر در آنکشور کشته شدهاند که شامل ۵۸۹ زن، کودک و کارکنان صحی میشود. این وزارت بین تلفات ملکی و نظامی فرقی قایل نمیشود.
از زمان آغاز جنگ، دو غیرنظامی اسراییلی نیز کشته شدهاند؛ یکی در حمله راکتی حزبالله در شمال اسراییل و دیگری در اثر آتش باری اشتباهی نیروهای اسراییلی در نزدیکی مرز لبنان.
اسراییل گفته است که از دوم مارچ تاکنون، ۱۷ سرباز اسراییلی در جنوب لبنان کشته شدهاند.
