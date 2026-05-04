در پی تشدید تنش‌های مرزی میان اسلام‌آباد و کابل، سید عاصم منیر، لوی‌درستیز اردوی پاکستان، بار دیگر نسبت به تداوم فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان هشدار داد‌، موضعی که در گذشته همواره با واکنش حکومت طالبان و متهم کردن پاکستان به هدف قرار دادن مناطق مسکونی روبرو شده است.

این اظهارات لوی درستیز پاکستان که در جریان بازدید از مناطق مرزی مطرح شد، در حالی است که حکومت طالبان پیش از این با رد اتهامات پناه دادن به گروه های مسلح، صراحتاً اعلام کرده بود که مسوول چالش‌های امنیتی و ضعف داخلی نیروهای پاکستان نیست.

اسلام‌آباد به‌طور مشخص حکومت طالبان را به پناه دادن به رهبران تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) و همکاری با گروه‌های نیابتی متهم می‌کند، اتهامی که همواره از سوی این گروه رد شده است.

حکومت طالبان گفته است که ناامنی‌های اخیر در پاکستان را ناشی از ضعف داخلی نیروهای امنیتی آن کشور دانسته و تاکید کرده است که نباید کابل را بابت کوتاهی اسلام‌آباد در تامین امنیت خود سرزنش کرد.

مقامات طالبان همچنین مدعی‌اند که اردوی پاکستان در حملات اخیر خود، تاسیسات غیرنظامی از جمله یک پوهنتون در ولایت کنر را هدف قرار داده است.

در همین پیوند، وزارت امور خارجه طالبان با احضار شارژدافیر پاکستان، اعتراض شدید خود را نسبت به حملات در امتداد خط دیورند ابراز داشت، اقداماتی که پاکستان آن را "پروپاگند مداوم" می‌خواند.

شدت درگیری‌ها در ماه گذشته به اوج خود رسید و در مرگبارترین رویداد پس از پایان آتش‌بس، حمله‌ای هوایی بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل به وقوع پیوست که به گفته مقامات طالبان، منجر به کشته شدن حدود ۴۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۵۰ تن دیگر شد.

همچنین در حملات اخیر روز دوشنبه به ولسوالی "دانگام" در ولایت کنر، دست‌کم ۳ غیرنظامی جان باخته و ۱۴ تن دیگر، شامل زنان و کودکان، مجروح شده‌اند. به گفته حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این حملات منجر به تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله دو مکتب، یک کلینک صحی و دو محراب مسجد شده است.

از طرف دیگر، تلاش‌های میانجی‌گرانه بین‌المللی توسط کشورهایی چون عربستان سعودی، چین، قطر و ترکیه تاکنون تنها به آتش‌بس‌های کوتاه‌مدت در ایام عید فطر منجر شده بود و توافق پایداری حاصل نشده است.

در همین حال، استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، هشدار داد که این درگیری‌ها مردم آسیب‌پذیر منطقه را در معرض خطر جدی قرار داده و نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه را به‌شدت افزایش داده است. تداوم این وضعیت علاوه بر چالش‌های امنیتی، باعث اخلال جدی در تجارت و مسدود شدن مکرر گذرگاه‌های کلیدی مرزی میان دو کشور شده است.