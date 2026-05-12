اسراییل واحدهایی از سیستم دافع هوای 'گنبد آهنین' را به امارات فرستاد

مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل، روز سه‌ شنبه گفت که اسراییل واحدهایی از سیستم دافع هوای گنبد آهنین خود را همراه با پرسونل برای راه ‌اندازی آن، به امارات متحده عربی فرستاده است.

یک منبع آگاه به رویترز گفته است که این واحد که معمولاً شامل رادارها و پرتاب کننده‌های میزایل‌ می‌باشد، برای کمک به دفاع در برابر حملات ایران به امارات فرستاده شده است.

ایران در طول جنگی که از بیست و هشتم فبروری با حملات امریکا و اسراییل به آن‌کشور آغاز شد، امارات را بیش از هر کشور دیگری هدف قرار داده است.

ایران حتا در طول آتش‌بس فعلی نیز به حملات خود به امارات ادامه داده است.

هکبی در مراسمی در تل ابیب با اشاره به توافق سال ۲۰۲۰ که باعث ایجاد روابط اسراییل با امارات شد، گفت: "اسراییل واحدهای و پرسونل گنبد آهنین را برای کمک به راه‌اندازی آنها به امارات فرستاده است. "

آقای هکبی گفت که اتخاذ این اقدام به اساس رابطه فوق‌العاده‌ای است که بین امارات و اسراییل بر اساس توافق‌نامه ابراهیم وجود دارد.

اسراییل همچنین در گذشته سیستم‌های دفاع هوایی را به امارات متحده عربی عرضه کرده است.

انور قرقاش، مقام ارشد اماراتی و مشاور رییس جمهور این کشور، در ۱۷ مارچ گفت که حملات ایران به همسایگان عرب آن کشور، روابط بین اسراییل و آن دسته از کشورهای عربی را تقویت خواهد کرد که با اسراییل روابط دپلوماتیک دارند.