تبادل آتش بین اسراییل و حزب الله با وجود تمدید آتش بس

به گفته وزارت صحت لبنان در حملات هوایی اسراییل علیه اهداف گروه حزب الله به روز یکشنبه ۲۶ اپریل ۱۴ نفر به شمول دو کودک در لبنان کشته شدند و ۳۷ نفر دیگر مجروح شدند. این درحالیست که اسراییل و این گروه با وجود تمدید آتش بس که از تاریخ ۲۶ اپریل به مدت سه هفته با میانجیگری امریکا تمدید شد، به تبادل آتش ادامه میدهند.

وزارت صحت لبنان بین تلفات نظامیان و افراد ملکی تفکیک قایل نمیشود. اسراییل گفت که در حملات روز یکشنبه حزب الله یک عسکرش کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

اسراییل روز دوشنبه به غیرنظامیان لبنانی هشدار داد که هفت شهر در شمال دریای لیتانی را که فراتر از منطقه ای حایلی که از آغاز جنگ اخیر در اوایل ماه مارچ اشغال کرده است، قرار دارد،ترک کنند. اردوی اسراییل اعلام کرد که حزب الله آتش بس را نقض کرده و درپاسخ آنان؛ افراد‌،پرتابگرهای راکتی ویک انبار تسلیحاتی این گروه را هدف قرار داده است.

بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل، روز یکشنبه درنشست کابینه اسراییل گفت:" از دید ما،‌آنچه مارا ملزم میکند، امنیت اسراییل، امنیت سربازان ما و امنیت جوامع ما است. ما با قاطعیت و براساس قواعدی که باایالات متحده و همچنین به هرحال، با لبنان توافق کرده ایم،عمل میکنیم."

حزب‌الله اعلام کرد تا زمانی که اسراییل به آنچه "نقض آتش‌بس" می‌نامد ادامه دهد، حملات خود علیه نیروهای اسرابیلی در داخل لبنان یا شهرهای شمالی اسرابیل را متوقف نخواهد کرد.

وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیری ها از دوم ماه مارچ، بیش از ۲۵۰۰ نفر در حملات اسراییل کشته شده اند که شامل ۱۷۷ کودک و۱۰۰ کارمند طبی میشود. به گفته اسراییل درحملات حزب الله، دو غیرنظامی در اسراییل کشته شده و ۱۶ عسکر اسراییلی نیز در رویداد های مرتبط با این جنگ در لبنان، جان باخته اند.

این درگیری زمانی آغاز شد که حزب الله در کنار حامی خود ایران چند روز پس از آغاز حمله مشترک اسراییل و امریکا علیه رژیم تروریستی ایران، به پرتاب راکت به سوی اسراییل پرداخت.

اسراییل و لبنان توافق کردند که از تاریخ ۱۶ اپریل یک آتش بس ۱۰ روزه با حمایت امریکا در درگیری بین اسراییل و حزب الله اجراشود.

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا به تاریخ ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و گفت دو طرف توافق کرده اند که این آتش بس را به مدت سه هفته تمدید کنند.

او همچنین ازحق اسراییل برای دفاع از خود در برابر حملات حزب الله حمایت کرده است.