ایالات متحدۀ امریکا، لبنان، و اسراییل شامگاه چهارشنبه (سوم جون) با انتشار بیانیۀ مشترک اعلام کردند که در پی برگزاری دور تازۀ مذاکرات سهجانبه به میزبانی واشنگتن، اسراییل و لبنان بر سر اجرای آتشبس، به شرط توقف کامل آتشبس از سوی گروه حزبالله لبنان و خروج نیروهای آن از ساحات جنوب دریای لیتانی، به توافق رسیدهاند.
در بیانیه آمده است که در نتیجۀ مذاکرات انجام شده در چهارمین نشست سهجانبۀ به سطح عالی میان نمایندگان اسراییل و لبنان که در روزهای اخیر به میزبانی ایالات متحده برگزار شد، اسراییل و لبنان با اجرای آتشبس موافقت کردند. بر اساس این بیانیۀ مشترک، این آتشبس به توقف کامل حملات حزبالله لبنان و خروج همه نیروهای آن از بخش جنوب لیتانی مشروط است.
بیانیه حاکی است که دو طرف "با رهنمایی امریکا" توافق کردند تا روند ایجاد "ساحات آزمایشی" را به سرعت به پیش ببرند؛ ساحاتی که در آن اردوی لبنان کنترول انحصاری قلمرو را در دست خواهد گرفت و "همه عناصر غیردولتی" از آن کنار گذاشته خواهند شد. طرفها همچنین تاکید کردند که این اقدامات میتواند زمینهساز پیشرفت به سوی یک توافق جامع صلح و امنیت باشد.
در بخش دیگری از بیانیه، سه کشور تاکید کردهاند که آیندۀ روابط اسراییل و لبنان باید از سوی دو دولت مستقل تعیین شود و "هرگونه تلاش از سوی هر کشور یا عنصر غیردولتی برای گروگان گرفتن آیندۀ لبنان" مردود است. بنا بر این بیانیه، اسراییل و لبنان همچنین اعلام کردند که هیچ نیت خصمانهای نسبت به یکدیگر ندارند و متعهد شدند که مذاکرات مستقیم را برای اعتمادسازی، حل مسایل باقیمانده و حرکت به سوی توافق جامع میان دو کشور ادامه دهند.
بر پایۀ مذاکرات مقامهای ارشد اسراییل و لبنان که هفتۀ گذشته در وزارت جنگ ایالات متحده برگزار شد، چارچوبی شکل گرفته است که هدف آن تضمین پایدار حاکمیت ملی، امنیت، و تمامیت ارضی لبنان و اسراییل است. این چارچوب شامل خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی و جلوگیری از ظهور دوباره آنان عنوان شده است.
همه طرفها حملات رژیم ایران بر کشورهای منطقه و فعالیتهای جاری آن را که "با حمایت از گروههای نیابتی و دیگر اقدامات تجاوزگرانه، ثبات شرق میانه را تضعیف میکند" محکوم کردند.
ایالات متحدۀ امریکا در این بیانیه ضمن تاکید دوباره بر حمایت از حاکمیت دولتهای لبنان و اسراییل، گفته است هرگونه توافق برای توقف درگیریها باید بهطور مستقیم میان دو دولت، با میانجیگری ایالات متحده، و نه از مسیرهای جداگانه، حاصل شود.
واشنگتن همچنین اعلام کرد که قصد دارد از اردوی لبنان حمایت کند تا توانایی آن برای اعمال موثر حاکمیت در سراسر خاک لبنان افزایش یابد. در این بیانیه به اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، اشاره شده است که گفت: " گروه حزبالله نه فقط دشمن اسراییل و امریکا، بلکه دشمن لبنان است."
اسراییل در این بیانیه تاکید کرده است که امنیت این کشور و احترام به تمامیت ارضی آن تنها از راه خلع سلاح حزبالله لبنان و برچیدن زیرساختهای آن در سراسر لبنان امکانپذیر است. اسراییل همچنین بر اهمیت مذاکرات مستقیم، به رهبری امریکا، برای حل همه مسایل باقیمانده و دستیابی به صلح و امنیت پایدار تاکید کرد.
لبنان نیز ضرورت احترام متقابل به مرزهای بهرسمیتشناختهشده بینالمللی و اجرای کامل و فوری توقف خصومتها را یادآور شد و بر اصول تمامیت ارضی و حاکمیت کامل دولت تاکید کرد. دولت لبنان همچنین متعهد شد با حمایت امریکا، توان اردوی این کشور را برای اعمال کنترول موثر در سراسر کشور تقویت کند.
بر اساس این بیانیه مشترک، دو طرف توافق کردند مسیرهای سیاسی و امنیتی مذاکرات را از سر بگیرند تا در جهت دستیابی به توافق جامع حرکت کنند. امریکا نیز متعهد شد تا آن زمان، تسهیل ارتباط میان طرفها را ادامه دهد.
اسراییل و لبنان در هفتههای اخیر در نتیجه تلاشهای گسترده ایالات متحده و چندین کشور دیگر، به یک توافق آتشبس دست یافتند. اما در پی نقض آتشبس توسط حزبالله، اسراییل در واکنش به تحرکات این گروه در جنوب لبنان حملاتی را علیه مواضع آن انجام داده است.
حزبالله لبنان در سال ۱۳۶۱ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد. تاکنون چندین کشور، از جمله ایالات متحده و اسراییل این گروه را در کل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته اند، به این معنی که هم شاخۀ سیاسی و هم شاخۀ نظامی آن تروریست پنداشته میشود.
مقامهای اسراییلی بارها بر خلع سلاح حزبالله تاکید کرده و آن را یکی از شروط برقراری آرامش و توقف جنگ در لبنان عنوان کرده اند.
در همین حال، رژيم ایران تلاش میکند با حفظ قدرت حزبالله، نفوذش را در لبنان از دست ندهد.
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