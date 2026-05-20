دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که جنگ با ایران را به زودی پایان خواهد داد.

ترمپ که روز سه شنبه (۱۹ می) در یک گردهمایی اعضای کانگرس در قصر سفید صحبت می‌کرد، گفت که رژیم ایران مایل به رسیدن به یک توافق بوده و از وضعیت کنونی خسته شده است.

دونالد ترمپ گفت: "ما آن جنگ (جنگ با ایران) را خیلی سریع به پایان خواهیم رساند. آنان (رهبران ایران) خیلی مشتاق توافق اند، از این وضعیت خسته ‌اند. این باید ۴۷ سال پیش اتفاق می‌افتاد. کسی باید در این مورد کاری می‌کرد. این اتفاق خواهد افتاد و خیلی سریع هم خواهد افتاد."

رییس جمهور ایالات متحده گفت که با این کار "شما شاهد سقوط قیمت نفت خواهید بود. قیمت‌ها پایین خواهند آمد. نفت بسیار زیادی وجود دارد. نرخ‌ها به شدت سقوط خواهند کرد".

در همین حال، جی دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت که ایالات متحده و ایران، در مذاکرات خود، پیشرفت‌های زیادی کرده اند و به گفتهٔ او، هیچ طرف خواهان از سرگیری جنگ نیست.

ونس با تکرار موقف رییس جمهور ترمپ، گفت که ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند که سلاح هسته‌ای داشته باشد.

معاون رییس جمهور ایالات متحده گفت که در صورت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای آن کشور "در سراسر جهان نخستین آغازگر یک مسابقۀ تسلیحات هسته‌ای خواهد بود. این برای امنیت کشور ما بسیار، بسیار بد است".

دونالد ترمپ روز دوشنبه گفت که یک حملهٔ برنامه ریزی شده علیه ایران را به درخواست رهبران قطر، امارات متحدهٔ عرب و عربستان سعودی، به امید دستیابی به یک توافق با ایران، به تعویق انداخت.

به گفتۀ ترمپ، براساس این توافق، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رییس جمهور ایالات متحده، روز گذشته تکرار کرد که اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.

ایران گفته است که نسخهٔ تجدید شدهٔ طرح صلح خود را از طریق پاکستان با واشنگتن شریک کرده است.

شرایط ایران برای رسیدن به یک توافق با ایالات متحده، شامل پایان یافتن جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان، پایان یافتن محاصرهٔ بنادر آن کشور از سوی ایالات متحده، حذف تحریم‌های واشنگتن، پرداخت غرامت جنگی از سوی ایالات متحده به آن کشور و رهایی دارایی‌های آن از سوی واشنگتن، می‌باشد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، روز سه شنبه در پستی در شبکهٔ‌ اجتماعی ایکس، نگاشت که "تحت هیچ شرایط از حقوق قانونی مردم و کشور خود، دست بردار نخواهد شد".