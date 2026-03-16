گسترش حملات زمینی اسراییل در لبنان

اردوی اسراییل گفته است که نیروهای این کشور روز دوشنبه به مناطق بیشتری در جنوب لبنان، پیش‌روی کرده اند.

اردوی اسراییل گفت که عملیات‌های زمینی هدفمند را در جنوب لبنان آغاز کرده تا منطقۀ پیش رانده شده دفاعی اش را گسترش دهد، زیربناهای گروه حزب الله را نابود کند و جنگجویان این گروه را از بین ببرد.

این اردو همچنان اعلام کرد که نیروهایش یک انبار سلاح را در یک ساختمان وابسته به حزب الله کشف کردند که شامل ده‌ها راکت، مواد انفجاری و تجهیزات جنگی دیگر بود. به گفتۀ اردوی اسراییل، یک پایگاه مراقبت حزب الله نیز تخریب شده است.

نیروهای اسراییلی، شهر مهم خیام را در جنوب لبنان که حدود شش کلیومتر با مرز اسراییل فاصله دارد، محاصره کرده اند. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری روتیرز گفته اند که نیروهای اسراییلی به سوی غرب و به سمت دریای لیتانی، پیشروی می‌کنند.

رویترز گزارش داد که خیام، یکی از مناطقی است که نیروهای ویژۀ رضوان حزب‌الله، برای مقابله با نیروهای اسراییلی بازگشته اند و بیشتر درگیری‌های زمینی حزب‌الله در نزدیکی این شهر رخ داده است، جایی‌که مرزهای لبنان، اسراییل و سوریه به هم ملاقی می‌شوند.

وزارت صحت لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در دوم مارچ، بیش از ۸۰۰ نفر در حملات تلافی‌جویانۀ اسراییل در پاسخ به حملات حزب‌الله، کشته شده اند. این وزارت‌خانه، بین غیرنظامیان و جنگجویان، تفاوتی قایل نشده است.

استناد بر اسناد ثبت شده در لبنان و اسراییل، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در نتیجۀ این درگیری‌های آواره شده اند.

اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل گفت که صدها هزار لبنانی که جنوب لبنان و بیروت را ترک کرده اند "تا زمانی که امنیت ساکنان شمال اسراییل تضمین نشود، به مناطق جنوب خط لیتانی باز نخواهند گشت."

دو مقام اسراییلی به رویترز گفتند که انتظار می‌رود اسراییل و لبنان در روزهای آینده برای دستیابی به توافق آتش‌بس که شامل خلع سلاح حزب‌الله نیز باشد، گفتگوهایی انجام دهند.

اوایل ماه مارچ، جوزف عون، رییس جمهور لبنان خواستار مذاکرات مستقیم با اسراییل و برقراری آتش‌بس شد. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که حکومت لبنان در ۲ مارچ فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را غیرقانونی اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد از پرتاب راکت و طیارۀ بی‌سرنشین از خاک لبنان جلوگیری کنند، اما این دستور عمدتاً اجرا نشده و حزب‌الله همچنان هر روز به سوی اسراییل شلیک می‌کند.

حزب‌الله در سال ۱۹۹۷ از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی شده است.