اسراییل میگوید نیروهای هوایی این کشور روز دوشنبه، یک گذرگاه کلیدی دریای لیتانی را که گروه تروریستی حزبالله، برای انتقال جنگجویان و سلاح بین شمال و جنوب لبنان استفاده میکرد، آماج قرار داده است.
اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، روز یکشنبه گفت که به اردو فرمان داده شده است که تمام گذرگاههای موجود در این دریا را نابود کرده و روند تخریب خانههای نزدیک مرز را افزایش دهد.
اسراییل از دوم ماه مارچ، پس از حملۀ راکتی گروه تروریستی حزب الله بر اسراییل، اهداف حزبالله را در لبنان هدف قرار داده است.
نیروهای دفاعی اسراییل، روز یکشنبه اعلام کرد که ابوخلیل بارجی، فرمانده نیروهای ویژه رضوان حزبالله را همراه با دو عامل دیگر در منطقه مجدل سلم در جنوب لبنان کشته است. اردوی اسراییل تاکید کرد که بارجی فرماندهی عملیات ویژه نیروی رضوان را بر عهده داشته و مسوول اصلی حمله به نیروهای اسراییلی بوده است.
نیروی رضوان، قطعۀ عملیاتی ویژۀ حزبالله است که مسوول عملیات زمینی تهاجمی از جمله مبارزات ضد تانک است.
وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در نتیجۀ حملات اسراییل از دوم ماه مارچ به اینسو بیش از یک هزار نفر به شمول حدود ۱۲۰ کودک، ۸۰ زن و ۴۰ کارمند صحی، کشته شده است. همزمان با این، مقامات لبنانی اعلام کردند که در نتیجۀ حملات اخیر، بیش از یک میلیون نفر دیگر بیجا شده است.
از سوی دیگر، اسراییل امروز دوشنبه اعلان کرد که نیروهای نظامی آن کشور، اشتباها یک غیرنظامی اسراییلی را در نزدیکی مرز لبنان کشته است. این اولین تلفات غیرنظامی اسراییلی در جریان این درگیری گزارش شده است.
حزبالله در هشتم اکتبر ۱۹۹۷ از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.
گروه