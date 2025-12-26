اسراییل: فرماندۀ گروه تروریستی نیروی قدس ایران در لبنان کشته شد

اسراییل می‌گوید که یک فرماندۀ ارشد نیروهای بیرون مرزی قدس ایران را در حملۀ نظامی بر یک موتر در منطقۀ انصاریه در جنوب لبنان از بین برده است.

اردوی اسراییل روز پنجشنبه (۲۵ دسمبر) در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که حسین محمود مرشد الجوهری، فعالیت‌های تروریستی را علیه حکومت یهودی از لبنان و سوریه، رهبری می‌کرد.

اردوی اسراییل همچنان یک ویدیوی را منتشر کرده است که گفته می‌شود حمله هوایی بر موتر بوده و در آن می‌توان انفجار یک وسیله نقلیه در حال حرکت را قبل از کاهش سرعت مشاهده کرد.

نیروی قدس، یک شاخۀ بیرون مرزی سپاه پاسداران ایران است. ایالات متحده نیروی قدس را از سال ۲۰۰۷ به اینسو، به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.

اردوی اسراییل، الجوهری را یکی از چهره‌های کلیدی در واحد مخفی "واحد ۸۴۰" نیروی قدس توصیف کرده که توسط اسماعیل قاآنی، جنرال ایرانی رهبری می‌شود.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، به گونۀ فوری به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در بارۀ حملۀ اسراییل، فعالیت آشکار نیروی قدس در لبنان و چگونگی تأثیر این تحولات بر تلاش‌های ایالات متحده برای تحکیم آتش‌بس یک ساله بین اسرائیل و گروه تروریستی حزب‌الله لبنان که توسط سپاه پاسداران حمایت می‌شود، پاسخ نداده است.

حکومت ایالات متحده و بریتانیا، در یک اقدام مشترک در جنوری ۲۰۲۴، یک گروه از مقامات ایرانی را که لندن آنان را اعضای "واحد۸۴۰" می‌دانست، تحت تحریم قرار داد. نسخۀ امریکایی این اعلامیه، افراد تحریم شده را بخشی از یک شبکۀ شناسایی کرده که به دستور وزارت استخبارات و امنیت ایران"دگراندیشان و فعالان مخالف ایرانی را برای ترور هدف قرار می‌داد. "

در یک اعلامیۀ روز پنجشنبه (۲۵ دسمبر)، اردوی اسراییل گفت که"با نهایت شدت هرگونه تلاش برای پیشبرد توطیه‌های تروریستی توسط رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن را زیر نظر دارد و به اقدامات خود برای رفع هرگونه تهدید" علیه اسراییل ادامه خواهد داد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در ۲۴ جون، به تعقیب یک جنگ دوازده روزه، یک آتش بس را میان ایران و اسراییل برقرار کرد. در جنگ دوازده روزه اسراییل بر آنچه که تهدیدهای وجودی از جانب سایت‌های هسته‌ای، میزایل و فرماندهان نظامی ایران می‌دانست، حمله کرد و ایران نیز با شلیک صدها میزایل به مراکز جمعیتی و زیربناهای اسراییل، به اقدام تلافی‌جویانه دست زد.

ایالات متحدۀ امریکا در این جنگ به همسویی با اسراییل وارد شد و در روز آخر با انجام حملات، به شدت ساحات هسته‌ای ایران را تخریب کرد.