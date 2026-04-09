اسراییل روز پنجشنبه (نهم اپریل) حملات تازه را در لبنان انجام داد که منجر به کشته شدن برادر زاده نعیم قاسم، منشی عمومی حزب‌الله شد.

اسراییل این حملات را در حالی انجام داد که گروه تروریستی حزب‌الله حملات راکتی خود را از سرگرفته و اختلاف نظر در مورد این که آیا آتش‌بس میان ایالات متحده و ایران جنگ در لبنان را شامل می‌شود یا خیر، عمیق‌تر شده است.

اردوی اسراییل گفته است برادرزاده نعیم قاسم را که سکرتر وی نیز بود، در یک حمله هدفمند کشته است. رسانه دولتی لبنان گفته است که اسراییل روز پنجشنبه حومه جنوبی بیروت و مناطق جنوبی لبنان را نیز هدف قرار داد.

اداره خدمات عاجل صحی لبنان گفته است که در حملات روز چهارشنبه، کم از کم ۲۵۴نفر کشته شدند که از آغاز جنگ کنونی به تاریخ دوم مارچ تا کنون، مرگبارترین روز در لبنان محسوب می‌شود.

وزارت صحت لبنان می‌گوید که از آغاز این جنگ تاکنون، بیش از ۱۲۰۰ نفر در حملات اسراییل کشته شده اند. ولی این وزارت میان کشته شدگان غیرنظامی و جنگجویان تفکیک قابل نمی‌شود. لبنان ماتم ملی و رخصتی اعلام کرد.

سازمان ملل متحد این حملات را محکوم کرده و وولکر ترک، کمیشنر حقوق بشر این سازمان گفت که "میزان کشتارها و ویرانی امروز در لبنان چیزی جز وحشت نیست" و تلفات در جریان چند ساعت اعلام آتش‌بس را "باورنکردنی" خواند.

حزب‌الله که در ابتدا گفته بود حملات خود را در راستای آتش‌بس ایالات متحده و ایران متوقف خواهد کرد، روز پنجشنبه اعلام کرد که به حملات خود ادامه می‌دهد و یک بار در مرز اسراییل و دو بار به نیروهای اسراییلی مستقر در جنوب لبنان حمله کرد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، گفت که حملات اسراییل بر لبنان، آتش‌بس را نقض کرده و مذاکرات را بی‌معنی خواهد کرد.

رییس جمهور دونالد ترمپ در یک مصاحبه با پی‌بی‌ایس نیوزهاور گفت که لبنان "بخاطر حزب‌الله" شامل توافق آتش‌بس نبوده، ولی "به آن رسیدگی" خواهد شد.

جی دی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ، گفت که ایران تصور کرده بود که آتش‌بس دربر گیرندهٔ لبنان نیز بود، ولی به گفته او "چنین نشد" و افزود که اسراییل موافقه کرده که بخاطر حمایت از مذاکرات پیشرو، "تا حدی در لبنان متوجه باشد".

وزارت خارجه ایالات متحده به تاریخ هشتم اکتوبر سال ۱۹۹۷، حزب‌الله را به عنوان یک سازمان تروریست خارجی مشخص کرد.