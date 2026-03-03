اسراییل روز سهشنبه حملۀ زمینی را بر جنوب لبنان آغاز کرد. وزارت دفاع اسراییل با نشر پیامی در ایکس گفت که همزمان با این، اردوی اسراییل حملات جدیدی را بر زیرساختهای حزبالله در بیروت انجام داده است.
در عین حال، حکومت لبنان بر فعالیتهای نظامی حزبالله که از حمایت ایران برخوردار است، ممنوعیت وضع کرد.
وزارت دفاع اسراییل گفت که سربازان "در جنوب لبنان ماموریت اجرا میکنند" و به عنوان بخشی از یک وضعیت دفاعی پیشروی کننده، در چندین نقطه در نزدیکی سرحد مستقر شده و حملات هدفمندی علیه زیرساختهای تروریستی حزبالله" انجام میدهند.
اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، گفت که او و بنیامین نتنیاهو، صدراعظم آن کشور، به اردوی اسراییل اجازه دادهاند که "به پیشروی و کنترول مناطق بیشتری در لبنان" بپردازند تا حملات مرزی را متوقف کرده و از مناطق شمالی اسراییل محافظت کنند.
وزارت صحت لبنان، گفته است که در حملات روز دوشنبۀ اسراییل، حداقل ۵۲ نفر کشته و ۱۵۴ نفر دیگر زخمی شده است.
حزبالله، روز سهشنبه، ضمن نادیده گرفتن ممنوعیت عملیات نظامی این گروه توسط حکومت لبنان و درخواستها برای تسلیمی تسلیحات این گروه، با استفاده از طیاره های بدون سرنشین، پایگاه هوایی رامات دیوید در شمال اسراییل را هدف قرار داده است.
نواف سلام، صدر اعظم لبنان، روز دوشنبه در جلسۀ کابینۀ آن کشور فرمان "ممنوعیت فوری تمام فعالیتهای امنیتی و نظامی حزبالله را به دلیل غیرقانونی بودن آن" صادر کرد و به این گروه گفت تا "سلاحهای خود را به حکومت لبنان تحویل دهند".
سفارت ایالات متحده در بیروت روز سهشنبه تعطیل شده و با اشاره به وضعیت امنیتی "بیثبات و غیرقابلپیشبینی"، از امریکاییها خواست "تا از موجودیت پرواز های ملکی در حال حاضر استفاده کرده و همین حالا لبنان را ترک کنند".
ایالات متحده که مدتهاست حزبالله را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده، بارها از حق اسراییل برای دفاع از خود حمایت کرده است. وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده است که " به حمایت از لبنان، جهت افشا و مختل کردن طرحهای تامین مالی فعالیتهای تروریستی حزبالله، متعهد است.
