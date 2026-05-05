اردوی اسراییل تأیید کرد که در جنوب لبنان درگیری‌هایی با نیروهای حزب‌الله رخ داده که در نتیجه آن دو سرباز اسراییلی به گونه سطحی زخمی شده‌اند.

اردوی اسراییل گفته است که نیروهایش به آتش پاسخ داده‌اند و نیروی هوایی اسراییل نیز مواضع حزب‌الله در آن منطقه را هدف قرار داده است، از جمله ساختمان‌هایی که به گفته آن‌ها توسط این گروه استفاده می‌شد و همچنان محل‌های پرتاب راکت‌های ضد تانک بوده است.

گروه تروریستی حزب الله که تحت حمایت ایران فعالیت میکند در بیانیه‌ای گفته است که پس از آن‌که نیروهای اسراییلی تلاش کردند به نزدیکی شهر دیر سریان پیشروی کنند، جنگجویانش به سوی نیروهای دشمن آتش گشودند.

دیر سریان در داخل خط موسوم به /خط زرد / قرار دارد که اسراییل آن را مشخص کرده و تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان امتداد دارد؛ منطقه‌ای که به باشندگان گفته شده است به آن بازنگردند.

ن درگیری زمانی آغاز شد که حزب الله در کنار حامی خود ایران چند روز پس از آغاز حمله مشترک اسراییل و امریکا علیه رژیم تروریستی ایران، به پرتاب راکت به سوی اسراییل پرداخت.

اسراییل و لبنان توافق کردند که از تاریخ ۱۶ اپریل یک آتش بس ۱۰ روزه با حمایت امریکا در درگیری بین اسراییل و حزب الله اجراشود.

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا به تاریخ ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و گفت دو طرف توافق کرده اند که این آتش بس را به مدت سه هفته تمدید کنند.

او همچنین ازحق اسراییل برای دفاع از خود در برابر حملات حزب الله حمایت کرده است.