اسراییل و لبنان توافق کرده اند تا آتش‌بسی را که به تاریخ ۱۶ اپریل آغاز شده بود، برای ۴۵ روز دیگر تمدید کنند.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه ۱۵ می اعلام کرد که در پی دور سوم مذاکرات بین مقامات اسراییلی و لبنانی در واشنگتن، دو طرف برای فراهم کردن امکان پیشرفت بیشتر برای صلح، آتش‌بس موجود را برای ۴۵ روز دیگر تمدید کردند.

اسراییل و لبنان با حمایت امریکا دور نخست مذکرات را به تاریخ ۱۶ اپریل برگزار کردند که منتج به آتش بس ۱۰ روزه در درگیری بین اسراییل و حزب الله شد.

سپس دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا به تاریخ ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و گفت دو طرف توافق کرده اند که این آتش بس را به مدت سه هفته تمدید کنند.

پیش از این مقامات وزارت خارجه ایالات متحده دور سوم مذاکرات میان مقام‌های اسراییلی و لبنانی را در واشنگتن "سودمند و مثبت" توصیف کرده بودند. دور سوم مذاکرات روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز شده بود.

پیش از آغاز مذاکرات، یک مقام لبنانی ابراز امیدواری کرده بود که در گفتگوهای رو در رو، اسراییل، متحد نزدیک ایالات متحده ، آتش‌بس اعلام کند. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسراییل و گروه حزب‌الله، گروه حامی ایران، در جریان آتش‌بس نیز کماکان ادامه داشت.

درگیری بین اسراییل و حزب‌الله سه روز پس از حملات مشترک نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه ایران، در دوم ماه مارچ، آغاز شد. مهلت آتش‌بس قبلی میان اسراییل و لبنان روز یکشنبه به پایان می ‌رسید.