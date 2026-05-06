ادامه درگیری ها بین اسراییل و لبنان

درگیری‌ها میان اسراییل و گروه تروریستی حزب‌الله با وجود آتش‌بس شکننده همچنان ادامه دارد.

اردوی اسراییل روز چهارشنبه هشدار فوری به ساکنان ۱۲ شهر و قریه در جنوب لبنان، از جمله مناطقی در شمال رود لیتانی صادر کرد و از آنان خواست خانه‌های خود را ترک کنند. در این هشدار گفته شده است که حزب‌الله توافق آتش‌بس را نقض کرده است. اردوی اسراییل همچنین گفته است غیرنظامیانی که در نزدیکی جنگجویان یا تأسیسات حزب‌الله باشند ممکن است در خطر قرار گیرند.

اسراییل پس از آن‌که حزب‌الله در دوم مارچ راکت‌هایی به سوی اسراییل شلیک کرد، حملات هوایی خود بر لبنان را شدت بخشید؛ این رویداد سه روز پس از آغاز درگیری‌های گسترده‌تر میان امریکا و اسراییل با ایران رخ داد. اسراییل سپس عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان نیز گسترش داد.

وزارت صحت لبنان می‌گوید از تاریخ دوم مارچ تاکنون بیش از ۲۶۰۰ نفر در حملات اسراییل کشته شده‌اند و بیش از یک میلیون نفر از خانه هایشان متواری شده‌اند. اسرائیل می‌گوید در این درگیری‌ها ۱۷ سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شده‌اند و دو غیرنظامی نیز در حملات حزب‌الله جان باخته‌اند.

اسراییل و لبنان توافق کردند که از تاریخ ۱۶ اپریل یک آتش بس ۱۰ روزه با حمایت امریکا در درگیری بین اسراییل و حزب الله اجراشود.

دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا به تاریخ ۲۳ اپریل سفیران اسراییل و لبنان را در قصر سفید میزبانی کرد و گفت دو طرف توافق کرده اند که این آتش بس را به مدت سه هفته تمدید کنند.

او همچنین ازحق اسراییل برای دفاع از خود در برابر حملات حزب الله حمایت کرده است.