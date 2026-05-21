۳۷ شهروند فرانسوی کشتی "گلوبل صمود" از اسراییل به ترکیه اخراج میشوند

یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته که مقام‌های اسراییلی در حال حاضر ۳۷ شهروند فرانسوی را که بخشی از فعالان کاروان کشتی‌های کمک رسانی "گلوبل صمود" به سمت غزه بودند، به ترکیه اخراج می‌کنند. روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد.

پاسکال کنفورویس سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه که در یک نشست خبری هفتگی صحبت میگرد گفت که پیش‌تر در همان روز، یک دیپلومات ارشد اسراییلی به وزارت خارجه فرانسه احضار شده تا خشم پاریس نسبت به ویدیوی که توسط ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسراییل منتشر شده و او را در حال تمسخر فعالان بازداشت‌شده کشتی"گلوبل صمود" دیده می‌شود، ابلاغ شود.

او افزود هنوز زود است تا درباره اعمال تحریم‌ها علیه بن‌گویر صحبت ؛ با این حال، پیش‌تر از این وزیر خارجه ایتالیا خواستار چنین اقدامی شده بود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز پنج‌شنبه (۲۱ می) رفتار با فعالان بازداشت‌شده پس از توقیف کشتی‌های کمک رسانی "گلوبل صمود" به غزه را به شدت محکوم کرد.

این فعالان زمانی بازداشت شدند که نیروهای اسراییلی در آب‌های بین‌المللی کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه به سمت غزه را متوقف کردند. این نهاد، تصاویر منتشرشده از سوی وزیر اسراییلی را «بسیار تکان‌دهنده» خواند و خواستار پاسخ‌گویی شد.

بر اساس اعلام سازمان‌دهندگان این کشتی های کمک رسان، حدود ۴۳۰ نفر از جمله شهروندان ایتالیا و کوریای جنوبی در این کشتی حضور داشتند. این کشتی‌ها از جنوب ترکیه حرکت کرده بودند.

هدف این مأموریت رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه بود؛ جایی که به گفته تنظیم کنندگان ، با وجود آتش‌بس میان اسراییل و حماس، که رسانیدن کمکهای بشری به غزه را تضمین میکند، همچنان با کمبود شدید کمک‌های انسانی روبه‌رو است.