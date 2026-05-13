وزارت صحت لبنان: حملات هوایی اسراییل بر لبنان هشت قربانی گرفت

در حالیکه قرار است دور سوم مذاکرات میان لبنان و اسراییل به روز پنجشنبه با میانجیگری ایالات متحده آغاز گردد، وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در اثر حملات هوایی اسراییل بر یک شاهراه در جنوب لبنان هشت نفر به شمول دو کودک کشته شدند.

اردوی اسراییل اعلام کرد که تأسیسات گروه تروریستی حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و به ساکنان گفته است که شش شهر و روستایی را که قصد هدف قرار دادن آنها را دارد، تخلیه کنند.

رهبر گروه تروریستی حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه از حکومت خواست تا از مذاکرات مستقیم با اسراییل در واشنگتن خارج شود و به جای آن خواستار مذاکرات غیرمستقیم شود.

ایالات متحده در تلاش است تا به جنگ میان اسراییل و حزب‌الله که دو ماه پیش در پی حملات ایالات متحده و اسراییل به ایران آغاز شد، پایان دهد.

انتظار می‌رود در این مذاکرات که قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شود، روابط آینده میان دو کشور نیز مورد بحث قرار گیرد.

با وجود آنکه آتش‌بس میان اسراییل و حزب‌الله که از ۱۷ اپریل به اجرا درآمد، دو طرف همچنان روزانه به یکدیگر حمله می‌کنند.

به گفته ارتش اسراییل، حزب‌الله روز سه‌ شنبه چندین طیاره بی سرنشین را به شمال اسراییل شلیک کرد.

اردوی اسراییل اعلام کرد که چندین طیاره بی سرنشین را قبل از عبور از مرز رهگیری کرده است، اما برخی از طیاره های انفجاری در داخل اسراییل نزدیک مرز منفجر گردید. با این حال هیچ گزارشی از تلفات جانی وجود ندارد.

راکان نصرالدین، وزیر صحت لبنان، به خبرنگاران گفت که از زمان اجرای آتش‌بس، ۳۸۰ نفر کشته و ۱۱۲۲ نفر زخمی شده‌اند.

وی گفت که تعداد کشته‌ شدگان از آغاز درگیری به ۲۸۸۲ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۸۷۸۶ نفر رسیده است.