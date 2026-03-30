اسراییل دستور گسترش عملیات را در لبنان صادر کرد

بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز یکشنبه دستور گسترش بیشتر عملیات نظامی در جنوب لبنان را صادر کرد و دلیل آن را ادامۀ شلیک راکت‌ها توسط گروه حزب‌الله عنوان کرد.

این درحالیست که یک سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان کشته شده است و ایران دستور بیروت برای اخراج سفیرش را نادیده گرفته است.

نتنیاهو در یک پیام ویدیویی از فرماندهی شمالی اسراییل گفت: "من اکنون دستور داده‌ام که منطقه کنونی امنیتی / بیشتر گسترش یابد تا در نهایت تهدید تهاجم خنثی شود و امکان شلیک میزایل های ضد تانک از مرز ما دور گردد."

صدراعظم اسراییل افزود که کشورش "هزاران جنگجوی حزب‌الله را از بین برده"، اما این گروه هنوز "توانایی محدودی برای پرتاب راکت‌ها" را دارد.

پیش‌تر از این / اسراییل کتز، وزیر دفاع اسراییل، گفته بود که نیروهای آن کشور "پل‌های باقی‌مانده و منطقه امنیتی تا دریای لیتانی" را تحت کنترول خواهند گرفت.

با گسترش درگیری‌ها، شمار تلفات نیز در حال افزایش است.

در تازه ترین انکشاف، یک سرباز اندونیزیایی حافظ صلح سازمان ملل متحد کشته شده و یک سرباز دیگر زخمی شده است. این حادثه هنگامی رخ داد که روز یکشنبه یک پرتاب کننده میزایل، در یک موضع نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان، در نزدیکی قریۀ ادچیت القُصیر در جنوب لبنان منفجر شد.

این نخستین حافظ صلح سازمان ملل متحد می باشد که در درگیری های جدید کشته شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که در مورد این رویدار تحقیقات را آغاز کرده است.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که حمله بر حافظ صلح "نقض جدی حقوق بین‌الملل و حقوق بشری است و ممکن است جنایت جنگی هم محسوب شود."

در همین حال، ایران فرمان دولت لبنان برای اخراج سفیرش را رد کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که محمد رضا شَیبانی "به کار خود به‌عنوان سفیر در بیروت ادامه خواهد داد."

مقام‌های لبنانی برای شَیبانی تا ۲۹ مارچ مهلت تعیین کرده بودند تا کشور را ترک کند. گیدیون سار / وزیر خارجۀ اسراییل، گفته است که سفیر ایران "در حال تمسخر کشور میزبان است."

وزارت صحت لبنان اعلام کرد که از تاریخ دوم مارچ تا اکنون در نتیجۀ حملات اسراییل بیش از ۱۲۰۰ نفر، کشته شده است. این وزارت میان کشته شدگان غیرنظامی و نظامی، تفکیک قایل نمی‌شود.

از زمان آغاز دوبارۀ جنگ، چهار سرباز اسراییلی و دو غیرنظامی اسراییلی نیز کشته شده‌اند.

حزب‌الله به تاریخ ۸ اکتوبر ۱۹۹۷ از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناسایی شد.

صدای امریکا برای دریافت نظر درباره تحولات اخیر با وزارت خارجه ایالات متحده تماس گرفته که با اخذ معلومات اخیر پس از دریافت پاسخ جزییات بیشتر به شما تقدیم خواهد شد.