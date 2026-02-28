نتنیاهو: اسراییل وامریکا برای رفع 'تهدید موجودیتی' ناشی از رژیم ایران عملیات مشترک را آغاز کردند

بنیامین نتنیاهو صدراعظم اسراییل با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس از عملیات مشترک با ایالات متحده بر ایران خبر داد.

صدراعظم اسراییل گفت: "برادران و خواهران من، شهروندان اسراییل، همین یک ساعت پیش، اسراییل و ایالات متحده امریکا عملیاتی را برای از بین بردن تهدید وجودی رژیم تروریستی ایران آغاز کردند."

او افزود: "از دوست بزرگمان، رییس جمهور دونالد ترمپ، به خاطر رهبری تاریخی‌اش تشکر می‌کنم. ۴۷ سال است که رژیم آیت‌الله‌ها شعار "مرگ بر اسراییل" و "مرگ بر امریکا" سر داده است. خون ما را ریخته، بسیاری از امریکایی‌ها را به قتل رسانده و مردم خود را قتل عام کرده است. نباید به این رژیم تروریستی قاتل اجازه داده شود که خود را به سلاح‌های هسته‌ای مسلح کند که به آن امکان می‌دهد تمام بشریت را تهدید کند. عملیات مشترک ما شرایطی را برای مردم شجاع ایران ایجاد خواهد کرد تا سرنوشت خود را به دست خود بگیرند."

نتنیاهو گفت: "زمان آن فرا رسیده است که همه اقشار مردم ایران - فارس‌ها، کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و اهوازی‌ها - یوغ استبداد را به دور اندازند و آزادی و ارزش‌های صلح‌طلبانه را به ایران بیاورند .من از شما شهروندان اسراییل می‌خواهم که به دستورالعمل‌های جبهه داخلی گوش فرا دهید. در روزهای آینده، طی عملیات "غرش شیر"، از همه ما خواسته خواهد شد که صبر و قدرت روح خود را نشان دهیم. ما با هم خواهیم ایستاد، با هم خواهیم جنگید و با هم ابدیت اسراییل را تضمین خواهیم کرد."