اسراییل با حمله بر بیروت، یک فرمانده حزب الله را کشت

اسراییل روز جمعه موج جدیدی از حملات هوایی را بر بیروت انجام داد. نیروهای نظامی اسراییل ضمن پخش هشدارهای تخلیه بیشتر در منطقۀ بقاع لبنان، کارزار نظامی خود را علیه گروه تروریستی حزبالله تشدید بخشید.
نیروی هوایی اسراییل اعلام کرد که از زمان آغاز این کارزار، ۲۶ دور حمله هوایی به ضاحیه، حومه جنوبی بیروت و سنگر دیرینه حزبالله، انجام داده است.
اردوی اسراییل اعلام کرد که در حملات شبانه، مقر شورای اجرایی حزبالله، تاسیساتی که برای نگهداری طیاره های بیسرنشین استفاده میشود، و ۱۰ بلند منزل که زیرساختهای نظامی حزبالله در آنها قرار دارد، هدف قرار گرفتند.
اردوی اسراییل روز جمعه اعلام کرد که زید علی جمعه، فرمانده نیروهای توپچی حزبالله در جنوب لبنان، را کشته است و گفت که او مسوول پرتاب میزایل، راکت و طیاره های بیسرنشین، بر اسراییل بوده است.
افی دفرین، سخنگوی اردوی اسراییل، گفت که اردوی آن کشور از زمان شروع درگیریها بیش از ۷۰ نفر از عمال حزبالله را کشته است.
وزارت صحت عامۀ لبنان اعلام کرد که از روز دوشنبه به اینسو، ۱۲۳ نفر کشته و ۶۸۳ نفر زخمی شدهاند. وزارت صحت عامۀ لبنان، تلفات غیرنظامیان و جنگجویان را از هم تفکیک نکرده است. به گفتۀ اردوی اسراییل، هزاران نفر، بیجا شده است.
نواف سلام، صدراعظم لبنان، روز جمعه گفت که این کشور به جنگی کشیده شده است که "به دنبال آن نبودیم و آن را انتخاب نکردیم". کابینه لبنان اوایل این هفته ممنوعیت فوری عملیات نظامی حزبالله را اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد تا از پرتاب میزایل یا طیاره های بیسر نشین، از خاک لبنان جلوگیری کنند.
ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ حزبالله را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.
گروه